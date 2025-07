Elisabetta Gregoraci e Arca, interviene la compagna di lui: “La verità parla sottovoce”

Le foto in barca dell'ex moglie di Flavio Briatore con l'attore toscano hanno fatto il giro della rete ma Irene Capuano sembra sicura della sua situazione famigliare

Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca insieme? Non è tardata ad arrivare la reazione della storica compagna di lui, Irene Capuano, alle ultime foto diffuse sul web. Quelle che vedono la soubrette di Soverato e l’attore di Siena in atteggiamenti piuttosto complici. In uno scatto l’ex tronista di Uomini e Donne bacia addirittura sul collo l’ex moglie di Flavio Briatore. E si lascia andare a sguardi piuttosto intensi, tanto che qualcuno ha parlato anche di “attrazione fatale”. Immagini che però sembrano non aver scosso più di tanto il ménage famigliare di Arca.

Le parole della compagna di Francesco Arca dopo le foto con la Gregoraci

All’indomani delle foto di Oggi che ritraggono Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca insieme, Irene Capuano ha condiviso un messaggio diretto sui social, dove è rimasta attiva nonostante tutto. “Capisco che le voci facciano rumore – ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – ma la verità di solito parla sottovoce”.

Non è chiaro a quale verità alluda la Capuano ma è evidente che dietro quelle immagini ci sono dettagli e particolari sconosciuti ai più. Irene, ormai legata ad Arca da oltre un decennio, sembra sicura di sé, per niente turbata dall’intera faccenda. Tanto che ha continuato a condividere scatti e video della sua vacanza in famiglia, insieme ad Arca, i due figli e alcuni amici.

Lo stesso Francesco ha preferito parlare con i gesti, condividendo tra le sue storie Instagram un selfie insieme alla compagna. In riva al mare, come una coppia qualsiasi e per niente alle prese con una eventuale crisi.

Dunque con la Gregoraci niente più di un’affettuosa amicizia? Per il momento anche Elisabetta ha preferito non commentare la vicenda. In questi giorni è a Saint-Tropez col figlio Nathan Falco, al quale è legatissima.

La storia d’amore tra Francesco Arca e Irene Capuano

Francesco Arca e Irene Capuano formano una delle coppie più solide dello showbiz italiano. Entrambi sono diventati noti grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi sebbene in troni differenti. Si sono conosciuti e innamorati nel 2004, poi si sono lasciati. Hanno ripreso la loro relazione nel 2013 e da allora non si sono più detti addio.

Insieme hanno formato una famiglia più che unita, con i figli Maria Sole, nata nel 2015, e Brando Maria, arrivato tre anni dopo. La coppia non è mai convolata a nozze fino ad oggi. In passato Arca non ha esitato a definire Irene la sua salvezza.

“Conoscevo Irene già da dieci anni quando ci siamo messi insieme l’ultima volta. Prima ci prendevamo, ci mollavamo… – ha raccontato in un’intervista – Poi mi ha chiamato Ferzan Özpetek per girare Allacciate le cinture. Quel film mi ha cambiato la carriera, e la vita. Ho ragionato così profondamente sull’amore che ho capito che non volevo più stare solo”.

Arca ha dunque alzato il telefono e chiamato Irene che “mi ha detto: “Se torni, questa volta cerca di farlo con la testa. Io voglio una famiglia”. A quel punto, ero pronto. Prima pensavo solo a me stesso. Mi ero costruito una sorta di gabbia affettiva che mi teneva lontano dagli altri”.