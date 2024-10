Elisabetta Gregoraci: “Con Flavio Briatore non ci siamo mai separati. Frattini l’ho lasciato”

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha messo in chiaro la sua situazione amorosa, ospite da Caterina Balivo a La volta buona, dove si è presentata con un fantastico abito dallo spacco birichino. La relazione con Flavio Briatore non è finita. “Non ci siamo mai separati” ha confessato la showgirl. E poi ha anche ammesso di aver lasciato il fidanzato, Giulio Fratini.

Elisabetta Gregoraci ha lasciato Giulio Fratini

Elisabetta Gregoraci ha dunque confermato che la sua storia con Giulio Fratini è terminata dopo due anni di amore. A mettere fine alla relazione è stata proprio la showgirl. A Caterina Balivo infatti ha spiegato: “Essere lasciati è dura? Può darsi, non lo so, ho sempre mollato io. Ho sofferto per amore. Se lasci è perché capisci che ci sono condizioni che non vanno più bene, per il bene della coppia è meglio separarsi”.

Parole che lasciano quindi sottintendere che sia stata proprio la Gregoraci a lasciare Fratini, sentendo che qualcosa nella coppia non funzionava più e in effetti è stato così: “Sono di nuovo single. Sono stata io a fare questa scelta”.

Erano già mesi, almeno dalla scorsa estate, che si rincorrevano le voci sulla fine del loro amore. Ma nessuno dei due aveva confermato. Quando poi Elisabetta è stata male tanto da essere ricoverata in ospedale per un’infezione alle vie urinarie, il fatto che Giulio Fratini non si fosse visto al suo fianco, ha ulteriormente alimentato i sospetti che tra loro fosse davvero finita.

Elisabetta finalmente lo ha rivelato pubblicamente, cogliendo l’occasione della chiacchierata televisiva a La volta buona con Caterina Balivo. Ma la Gregoraci ha fatto di più, ha raccontato come stanno le cose tra lei e Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non si sono mai lasciati

Formalmente non sono più marito e moglie dal 2017, ma si continuano a frequentare e ultimamente un po’ più assiduamente, tanto che qualcuno aveva parlato di un ritorno di fiamma. Flavio e Elisabetta hanno un figlio Nathan Falco e come genitori è evidente che sono costretti a sentirci. Ma pare che per loro non sia propriamente un obbligo.

La Gregoraci ha spiegato che tanti vorrebbero che lei e Briatore tornassero insieme: “Ce lo dicono in tanti, la gente non accetta questa separazione, in realtà noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da 20 anni”. Lei pensava di essersi separata “ma in realtà non è andata così”.

Di questa storia Nathan cosa dice? – le chiede la Balivo – ed Elisabetta risponde: “Si domanda perché stiamo sempre insieme. Però noi abbiamo costruito una cosa molto bella, un messaggio da dare: bisogna pensare al bene dei propri figli, abbiamo trovato questo equilibrio bellissimo. Viviamo a 500 metri di distanza, la sera ceniamo spesso insieme, anche senza Nathan, ci raccontiamo delle cose. Nostro figlio è felice e punto”.

Elisabetta Gregoraci, la gonna birichina

Oltre alla confessione, la Gregoraci ha lasciato senza parole anche per il suo look. Nel salotto della Balivo si è presentata con un abito dalla gonna asimmetrica cortissima con coda che svela le gambe lunghe e toniche della showgirl.

Un tocco di sensualità spetta anche alle décolleté in plexiglas trasparente con punta bianca. A un certo punto accade qualcosa al tacco che mette in difficoltà Elisabetta.