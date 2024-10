Elisabetta Gregoraci e Briatore, “è tornato l’amore”: lei avrebbe lasciato Giulio Fratini

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, 10 bikini (con addominali d’acciaio) che hanno fatto la storia

Ritorno di fiamma per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero la coppia di nuovo insieme, nonostante i tanti anni di separazione. La showgirl, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe anche lasciato il fidanzato Giulio Fratini, per tornare con l’imprenditore e padre di suo figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, il ritorno di fiamma è (quasi) certo

Sarebbe scoccata di nuovo la scintilla tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: pare che la showgirl e l’imprenditore siano tornati di nuovo insieme, a distanza di otto anni dalla fine del loro matrimonio. Qualche settimana fa era stato il portale Dagospia a lanciare l’indiscrezione.

Sul sito di Roberto D’Agostino si leggeva infatti: “Si vocifera che Briatore abbia fatto di nuovo breccia nel cuore dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Negli ultimi anni lui aveva sfoderato mezzo flirt per far ingelosire la madre di suo figlio. E lei era finita per consolarsi tra le braccia dell’imprenditore Giulio Fratini. Ora il riavvicinamento sospetto. E il povero Giulio che fine ha fatto?”.

Le voci oggi sarebbero confermate da DiPiù: sulle pagine del settimanale si legge che “Elisabetta ha lasciato Giulio perché, fra lei e il suo ex marito Briatore, c’è di nuovo del tenero“. Il giornale avrebbe raggiunto anche alcuni amici della coppia, che hanno parlato di un rapporto da sempre sereno per il bene di Nathan Falco, il loro unico figlio.

“Un legame tra loro è rimasto e questo legame è Nathan Falco, il loro figlio. Flavio ed Elisabetta sono due bravissimi genitori e, per fare crescere il loro figlio con serenità, nonostante la separazione sono rimasti una famiglia: abitano tutti e due a Montecarlo a pochi metri di distanza, passano insieme il Natale e spesso cenano insieme anche negli altri giorni per stare con Nathan Falco”, hanno dichiarato ai microfoni del settimanale.

Giulio Fratini, è finita la storia d’amore con Elisabetta Gregoraci

La storia d’amore di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sarebbe già finita: questa estate i due apparivano felici e innamorati a Forte dei Marmi ma le cose, si sa, possono cambiare velocemente. La loro relazione è venuta alla luce nell’ottobre del 2022, quando la showgirl e l’imprenditore (di 11 anni più giovane di lei) erano stati paparazzati mentre passeggiavano mano nella mano per le strade di Firenze.

I due non hanno mai pubblicizzato troppo la loro storia, ma allo stesso tempo non si sono mai nascosti, tanto che lo scorso anno si parlava addirittura di matrimonio, poi rinviato a causa di alcuni guai giudiziari di Fratini. Del resto sui social Elisabetta Gregoraci aveva mostrato un prezioso pegno d’amore regalatole dal fidanzato, un anello con uno zaffiro da far girar la testa.

La showgirl però non ha mai voluto svelare troppi dettagli sulla relazione, anche se nel salotto di Verissimo aveva confessato: “Io quando mi vivo le cose sono un po’ scaramantica, ho sempre l’ansia che poi succeda qualcosa. Mi sto vivendo questa cosa molto serenamente, molto alla giornata, ma sono tanto felice!”.

Però pare che nessuno potrà mai competere con Flavio Briatore, che lei ha sempre voluto fortemente nella sua vita, nonostante tutto: “Flavio è un pilastro della mia vita come io lo sono per lui”. Sarà davvero un ritorno di fiamma?