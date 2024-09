“Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore tornano insieme”, il colpo di scena inaspettato

Fonte: Getty Images Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono stati sposati dal 2008 al 2017 e hanno un figlio insieme, Nathan Falco

Quando si tratta di ritorni di fiamma i Vip non smettono mai di stupire. L’ultimo è davvero inaspettato: pare che di recente ci sia stato un riavvicinamento importante tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che si sono separati svariati anni fa, più precisamente nel 2017. Una separazione che però non li ha mai visti davvero divisi, complice la presenza del figlio Nathan Falco, che è legato ad entrambi i genitori. E così ora la coppia sarebbe pronta a regalarsi una seconda opportunità.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme?

A lanciare l’indiscrezione bomba è stato Dagospia: sembra che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore abbiano decido di regalare un nuova chance al loro matrimonio naufragato quasi otto anni fa. “Si vocifera che Briatore abbia fatto di nuovo breccia nel cuore dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci – si legge sul portale – Negli ultimi anni lui aveva sfoderato mezzo flirt per far ingelosire la madre di suo figlio. E lei era finita per consolarsi tra le braccia dell’imprenditore Giulio Fratini. Ora il riavvicinamento sospetto. E il povero Giulio che fine ha fatto?”.

In effetti EliGreg non si fa vedere da qualche tempo in compagnia di Giulio Fratini, il rampollo più giovane di dodici anni che ha saputo corteggiarla e conquistarla con grande pazienza e determinazione. La scorsa estate si era parlato di un flirt tra la Gregoraci e Alessandro Basciano, il deejay ex compagno di Sophie Codegoni, ma Elisabetta ha prontamente smentito assicurando che tra i due c’è stato solo un rapporto di lavoro e nulla più.

A destare sospetti, poi, la frase che Elisabetta Gregoraci ha pronunciato durante un’intervista con l’ex marito, ospite di una puntata di Questione di stile, il suo nuovo programma tv in onda su Rai2 in seconda serata. “Ci siamo separati? No, perché non me ne sono accorta!”, ha detto la soubrette a Flavio Briatore. Del resto è vero: i due sono sempre rimasti vicini dopo la rottura. Elisabetta è rimasta a vivere a Montecarlo, a pochi metri dalla casa dell’imprenditore.

“Con Briatore ceniamo tutte le sere insieme”, ha confessato l’ex gieffina a Verissimo. Senza dimenticare i numerosi viaggi che Elisabetta e Flavio si concedono ancora oggi. E poi ancora: “Lui è sempre geloso, diciamolo. Lo sanno tutti i miei amici. Le persone accanto a me lo sanno e dicono: ‘Non si rassegnerà mai’”. Insomma, un rapporto più vivo che mai che potrebbe regalare nuove gioie.

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono conosciuti e innamorati nel 2006. Nessun colpo di fulmine tra i due, che si sono incontrati casualmente in un locale. “Era vestito malissimo, ancora mi ricordo che era pieno di colori, giacca marrone, pantalone giallo. Inizia a parlare e scopro che è una persona interessante, molto intelligente e simpatica. Mi dice: ‘Ti do uno strappo in hotel se vuoi’. Eravamo nello stesso hotel ma non lo sapevamo. Il destino ha voluto questa cosa”, ha ricordato la conduttrice.

“Mi chiede se bevo qualcosa, io ordino una camomilla perché sono astemia, lui già si stranisce. Mi chiede il numero di telefono e finisce così la serata. Vado via. In ascensore mi scrive questo messaggio: ‘Sei di più, sei speciale, non cambiare mai’. – ha aggiunto – Io dico grazie. Iniziamo a sentirci e massaggiarci, mi chiede di incontrarmi due, tre volte ma non potevo perché ero via. Ci siamo rivisti segretamente a Milano, abbiamo fatto una cena tête-à-tête dove non è successo nulla. Da lì ci siamo fidanzati e non ci siamo più lasciati”.

Il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è stato celebrato nel 2008 mentre il figlio Nathan Falco è nato nel 2010. La separazione ufficiale risale invece al 2017.