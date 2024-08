Elisabetta Gregoraci, “flirt con Alessandro Basciano”: la verità della presentatrice

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano sono stati fotografati insieme qualche giorno fa, alimentando i pettegolezzi. I due erano in barca e sono apparsi allegri e rilassati. Forse un nuovo flirt per dimenticare Sophie Codegoni, ex compagna dell’ex gieffino, e accantonare Giulio Fratini, fidanzato della showgirl? Nel mondo del gossip estivo tutto può essere, ma ci ha pensato Elisabetta a chiarire i fatti con un’intervista al settimanale Chi.

Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano stanno insieme? La risposta della presentatrice

Elisabetta Gregoraci ha fatto chiarezza di nuovo sulle pagine del settimanale Chi, dove qualche giorno fa aveva confessato la relazione con Giulio Fratini. In questo caso la showgirl ha smentito le illazioni, sostenendo di essere stata fotografata con Alessandro Basciano, sì, ma in mezzo un gruppo numeroso.

“Eravamo venticinque persone in barca” ha spiegato “ci sono video e foto che lo dimostrano, non sono mai stata in mezzo al mare da sola con Basciano”. Nessuna relazione, o avventura, con Basciano, dunque, che è stato per mesi al centro delle chiacchiere per la burrascosa fine della storia d’amore con Sophie, madre di sua figlia.

La coppia si era conosciuta al Grande Fratello Vip e dopo un colpo di fulmine aveva cominciato a frequentarsi. Meno di un anno dopo, l’annuncio della gravidanza; meno di due anni dopo, la rottura, seguita da qualche dubbio tira e molla. Rottura in cui Elisabetta Gregoraci non c’entra nulla e non ha nessuna intenzione di intervenire. Tanto da aver confermato che la storia con Fratini va a gonfie vele, tramite alcune foto su Instagram.

Le vacanze di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini

Dopo i giorni in Costa Smeralda, durante i quali Gregoraci ha postato alcune foto insieme al figlio Nathan Falco, la showgirl è partita con l’imprenditore Fratini alla volta di Capri e di Lampedusa. Qui i due hanno deciso di fare immersioni e di scoprire la meravigliosa natura dell’isola. Giulio ha postato le foto della vacanza tra momenti in barca, l’incantevole terrazza del loro dammuso, i giri in macchina per le stradine del piccolo paese, le sfumature stupende delle acque del Mediterraneo.

Elisabetta Gregoraci ha impiegato molto tempo per ammettere la storia con Fratini, sarebbe in effetti assurdo se pochi giorni dopo fosse stata sorpresa in compagnia di un altro uomo. C’è addirittura chi ha parlato di tradimento – proprio con Alessandro Basciano ai danni dell’imprenditore – ma la presentatrice ha smentito categoricamente ogni rapporto con l’ex gieffino.

Ha colto anche l’occasione però per lanciare una frecciata sul fatto che si ricamano gossip sulla sua persona, cosa che succede da almeno vent’anni. “Vuol dire che vado ancora di moda”, ha chiosato durante l’intervista a Chi. In realtà la storia con Giulio Fratini sembra davvero andare alla grande: i due vivono a distanza (lui Firenze, lei Montecarlo) ma appaiono più uniti e innamorati che mai.

Questa volta i paparazzi hanno fatto un buco nell’acqua, stando alle dichiarazioni della soubrette. Che non ha preso troppo sul serio le illazioni e ha preferito continuare a godersi l’estate con i suoi amori: il figlio Nathan e il compagno Giulio. Come darle torto?