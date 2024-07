Elisabetta Gregoraci, già finita la storia con Giulio Fratini. Sorpresa con un ex gieffino

Fonte: Getty Images Elisabetta Gregoraci

Estate di grande relax e organizzazione dei nuovi impegni televisivi per Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, che si sta godendo i suoi giorni di vacanza tra bagni e gite in barca, è tornata sotto i riflettori del gossip. Dopo alcune foto che la ritraggono con un uomo misterioso, in tanti si chiedono se la sua relazione con Fratini stia giungendo al termine.

Elisabetta Gregoraci, amore al capolinea con Fratini?

Elisabetta Gregoraci sta vivendo un’estate da sogno: bagni, bikini strepitosi e tanto tempo da passare insieme a suo figlio Nathan Falco. Un boost di energia prima di riprendere gli impegni lavorativi che la vedranno protagonista di Questioni di stile, il programma targato Rai 2. Tra un bagno e l’altro, però, la showgirl deve fare i conti con alcuni rumors che la vedono protagonista insieme al compagno Giulio Fratini.

Elisabetta in questi giorni è in vacanza proprio con Fratini, ma alcune copertine hanno pubblicato delle foto in cui è stata paparazzata insieme a un uomo che non è il suo compagno durante la sua vacanza a Capri. Baci e abbracci in costume bianco, lo stesso con cui lei stessa si è immortalata nelle sue foto Instagram.

Elisabetta non ha ancora commentato la paparazzata: nonostante possa essere un incontro amichevole, quello di Capri potrebbe essere un evento difficile da digerire per Fratini, soprattutto considerando che Elisabetta aveva assicurato in un’intervista che tra i due stesse andando tutto bene da due anni, sottolineando: “Briatore è la mia famiglia, Giulio Fratini è il mio fidanzato, Nathan il mio grande amore”.

Chi è il gieffino fotografato con Elisabetta Gregoraci

Ma chi sarebbe l’uomo misterioso che è stato visto insieme a Elisabetta a Capri? Pare che il fortunato sia Alessandro Basciano, ex tentatore a Temptation Island 2020 e diventato noto per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Proprio lì Alessandro ha conosciuto Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, con cui ha portato avanti una storia d’amore di alti e bassi da cui è nata Celine Blue.

Dopo essersi lasciati, scatenando un vero e proprio Bascianoni Gate, i due hanno provato a riavvicinarsi e ora mantengono i rapporti per il bene della loro bambina. Non è quindi impossibile che Basciano si stia avvicinando a Elisabetta, come sospettano i rumors partiti dalla paparazzata a Capri.

Il futuro professionale di Elisabetta Gregoraci

Oltre alle questioni sentimentali, Elisabetta Gregoraci ha un futuro lavorativo piuttosto intenso che l’aspetta. Dopo l’estate di relax, la showgirl tornerà sul piccolo schermo con il programma Questioni di stile, in onda su Rai 2. La trasmissione si preannuncia come un interessante viaggio nel mondo della moda e dello stile, con approfondimenti che promettono di catturare l’attenzione del pubblico.

Nonostante i numerosi impegni professionali, Elisabetta riesce a mantenere un forte legame con la sua famiglia. Il rapporto con il figlio Nathan Falco è sempre al centro della sua vita, e spesso condivide con i suoi follower momenti di quotidianità e vacanze trascorse insieme. Anche il rapporto con l’ex marito Flavio Briatore sembra essere sereno, con entrambi impegnati a garantire il miglior ambiente possibile per loro figlio tra vacanze e divertimento.