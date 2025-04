Elisabetta Gregoraci, il dispetto all’ex Giulio Fratini che non è passato inosservato

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, oggi, è single, come confermato a Verissimo: dopo Flavio Briatore, ha ammesso di avere amato, ma anche sofferto (tanto). Al suo fianco, fino a qualche mese fa, c’era Giulio Fratini, che di recente è uscito allo scoperto con la nuova compagna, ovvero Antonella Fiordelisi. Ma un piccolo “dispetto” non è passato inosservato agli occhi attenti del gossip.

Elisabetta Gregoraci, il dispetto all’ex Giulio Fratini

A raccontare nel dettaglio cosa starebbe accadendo tra Elisabetta Gregoraci, l’ex Giulio Fratini e la nuova compagna di lui Antonella Fiordelisi è stato Dagospia. “Per fare dispetto al suo ex Giulio Fratini si è fatta vedere in grande confidenza con l’amico del cuore di lui, tale Luca Larocca”. Prima si sono concessi una “romantica biciclettata” e successivamente sono stati al ristorante a Forte dei Marmi. Ma non è l’unico “dispetto” che viene menzionato.

“Fratini domenica sera ha pubblicato una storia Instagram dal ristorante di Monte Carlo e dopo un paio d’ore anche la Gregoraci ha pubblicato una storia dallo stesso ristorante“. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono stati insieme per diverso tempo: poi, dopo le voci di crisi, è arrivata la conferma della rottura della relazione. Oggi la Gregoraci è single, mentre Fratini ha ritrovato l’amore con Antonella Fiordelisi. Che naturalmente, secondo le indiscrezioni, non sarebbe affatto contenta di questi dispetti. Anche perché a Verissimo proprio la Gregoraci aveva parlato apertamente della sua vita sentimentale.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

A marzo è stato il settimanale Chi a ufficializzare la relazione tra Giulio Fratini e Antonella Fiordelisi. Relazione che, stando al settimanale, durerebbe ormai da diversi mesi, quindi non sarebbe affatto un flirt passeggero. Poi, sono arrivate le prime foto di coppia: Fiordelisi, che il 14 marzo ha compiuto 27 anni, si è concessa una vacanza insieme a Fratini alle Maldive. In tutto ciò, quando Elisabetta Gregoraci è stata ospite a Verissimo, si è aperta sulla sua vita sentimentale, ammettendo di essersi innamorata di nuovo dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, con cui è rimasta in ottimi rapporti. Ma l’amore, si sa, non sempre porta solo gioie: anche dolori profondi.

“Sto molto bene come sto, da sola, anche in questo sono cambiata, prima avevo paura. Ho avuto delle frequentazioni che sono durate anche anni, però poi mi sono resa conto che non andavano bene per me, quindi ho lasciato andare. (…) Ho amato anche dopo di lui, amato e sofferto tanto. Ci sono state storie poi finite”. Con Briatore, è rimasto un rapporto molto stretto, ma non c’è la possibilità di un ritorno di fiamma. Lei gli è stata vicina quando Briatore si è sottoposto a un’operazione.

“Penso che queste siano le cose importanti della vita, non ho fatto una cosa straordinaria ma una che secondo me era giusto fare. È bello rispettarsi e volersi bene, rimanere una famiglia. Alla base ci deve essere un’intelligenza da parte di entrambi, Ci sono state e ci sono ancora delle difficoltà”. Un rapporto, il loro, unito ancor più dalla presenza dell’amato figlio Nathan Falco, che ha compiuto 15 anni nel 2025.