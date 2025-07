Elisabetta Gregoraci ha trascorso il suo primo weekend al mare in dolce compagnia del figlio Nathan Falco, e per farlo ha sfoggiato un due pezzi che è già stato eletto il bikini dell'estate 2025

Oramai si è capito: l’inizio ufficiale dell’estate 2025 ha decretato il grande ritorno del bikini. Dopo calde stagioni dominate da costumi interi e due pezzi cut-out, l’iconico capo con laccetti dal sapore tutto anni Novanta/Duemila torna quest’anno ad essere il grande protagonista del bagnasciuga. E questo sulle splendide coste di tutto il mondo, da Saint-Tropez alla Toscana. È proprio qui che Elisabetta Gregoraci ha indossato il suo, particolarissimo, dal piglio etnico e perfetto per ottenere una tintarella da Oscar.

Elisabetta Gregoraci, il bikini in stile etnico per il primo weekend dell’estate 2025

Simbolo di libertà e insieme femminilità il bikini quest’anno non è più un semplice capo da spiaggia, piuttosto un autentico must-have del guardaroba del periodo che è severamente vietato lasciarsi sfuggire. Sono le imprescindibili leggi della moda a stabilirlo.

Le star, ovviamente, lo sanno bene e Elisabetta Gregoraci un po’ meglio di tutte: tra i due pezzi vip più cool di questa stagione non è potuto passare inosservato il suo più recente, sfoggiato sotto il sole cocente di Forte dei Marmi in occasione del suo primo weekend d’estate 2025.

In vacanza con l’adorato figlio Nathan Falco, rincasato finalmente dal prestigioso Collège du Léman a Versoix, vicino Ginevra, in Svizzera, la showgirl di origini calabresi ha sfoderato il meglio del suo armadio: a spiccare è stato il ridottissimo bikini in stampa paisley, nei toni del bianco, del grigio e del nero, dotato di doppio laccetto e graziosa bordatura in crochet.

Un design che rimane tutto sommato minimale ma che risulta comunque di grande impatto, in un limpido richiamo allo stile anni Novanta ma arricchito da una brillante connotazione contemporanea. Il capo giusto, insomma, per inaugurare degnamente la stagione appena sbocciata: perfetto se indossato con un pareo o un kaftano leggero, la conduttrice ha però scelto di distinguersi indossando piuttosto come copricostume un meraviglioso coordinato firmato Etro, sempre nell’emblematica fantasia etnica del brand, con camicetta annodata sotto il seno dotata di spalle strutturate e bermuda abbinati, ideale anche per una cena improvvisata sul lungomare o un party sotto le stelle.

Completavano il look un cappello a falda larga, degli occhiali da sole di tendenza ed una vistosa collana con catena e ciondolo a forma di cuore. Che dite: sarà lei quest’anno la regina (quantomeno di stile) della spiaggia?

Elisabetta Gregoraci, la stoccata ad Antonella Fiordelisi: c’entra Giulio Fratini

Insospettabilmente, Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi hanno molto più in comune di quanto non si pensi: stiamo ovviamente parlando di Giulio Fratini, recente ex della prima e attuale fidanzato della seconda. Secondo le maliziose voci che alimentano il mondo del gossip sembrerebbe che tra le due ci sia qualche dissapore, per alcuni confermato da un clamoroso gesto della conduttrice: è stato proprio in quel di Forte dei Marmi che si sarebbe imbattuta in un curioso incontro, con una puntualità sospetta documentato sui social.

All’attento sguardo di chi la segue non è certo sfuggito lo scatto di qualche giorno fa che la ritraeva al fianco della sua ex suocera, ossia la mamma di Fratini. “Gli incontri, quelli belli a Forte dei Marmi. Antonella” ne era la frase d’introduzione nelle storie, con tanto di emoji incorniciata da cuoricini. Nella foto le due donne appaiono evidentemente complici, sorridenti e serene durante il fortuito avvistamento in strada. Come l’avrà presa l’altra Antonella? A quanto pare non benissimo.

Per festeggiare i primi tre mesi di relazione la coppia ha trascorso la giornata del mesiversario in spiaggia, tra risate e tenere effusioni. L’ex Gieffina, però, non si è limitata a questo. Nelle storie su Instagram, a corredo di uno scatto che la ritraeva in abito da sera, ha voluto sottolineare: “Un applauso a me per aver fatto impazzire (senza fare nulla) una disperata che fino a poco tempo fa ha cercato in tutti i modi di farmi lasciare con il mio fidanzato”. Coincidenze? Noi non crediamo.