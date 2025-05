Elisabetta Gregoraci scrive all’ex fidanzato, Giulio Fratini replica: “Rispettate il mio passato”

Fonte: Getty Images Elisabetta Gregoraci

Basta poco sui social per essere travolti dalle critiche. Questa volta è toccato ad Elisabetta Gregoraci, finita al centro delle polemiche dopo aver mostrato pubblicamente affetto alla famiglia dell’ex fidanzato Giulio Fratini, oggi legato all’influencer Antonella Fiordelisi. Il manager non è però rimasto a guardare e, a sorpresa, ha preso le difese dell’ex moglie di Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci difesa da Giulio Fratini

Il commento che Elisabetta Gregoraci ha lasciato su Instagram a Giulio Fratini non è passato inosservato al popolo dei social. Tutto è accaduto dopo che lui ha annunciato sul suo account l’apertura di un nuovo locale e ha menzionato suo padre, Sandro Fratini, noto imprenditore toscano.

Tra i centinaia di commenti di augurio arrivati a corredo del contenuto, c’è stato anche quello della Gregoraci, che si è limitata a scrivere “Sandro”, accompagnato da un cuore, in riferimento al padre del suo ex compagno, a cui presumibilmente è affezionata.

Il commento ha scatenato le reazioni dei fan di Antonella Fiordelisi, attuale fidanzata di Fratini e che in passato ha avuto qualche contrasto di troppo con Elisabetta.

Qualche anno fa si è addirittura vociferato di una lite tra le due dietro le quinte di un programma televisivo. Il motivo? Alcuni presunti like di Briatore alla Fiordelisi. Indiscrezioni che però la Gregoraci non ha mai confermato.

Tornando a Fratini, il giovane ha deciso di intervenire dopo aver visto le innumerevoli critiche rivolte alla soubrette calabrese: “Non mi è solito rispondere su Ig pubblicamente, credo che una delle più sincere forme di rispetto sia ascoltare (leggere, in questo caso) ciò che un’altra persona ha da dire. Leggendo, vi rispetto. Con lo stesso rispetto vi chiedo di rispettare il mio passato e presente“.

Poi, il riferimento esplicito alla sua ex fidanzata e a quella attuale: “Esprimetevi, dite il vostro pensiero, ma senza offendere né Elisabetta né Antonella. Dietro ad ogni schermo c’è spesso una persona che può soffrirne, me compreso. Sono sicuro che con queste mie poche righe non riceverò il risultato sperato, mi basterà aver convinto pochi di voi”.

Nessuna reazione, per ora, da parte della Fiordelisi, che negli ultimi mesi non ha nascosto ai suoi follower il periodo magico che sta vivendo proprio accanto a Giulio Fratini.

Fonte: IPA

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si sono amati per circa due anni. A chiudere la relazione lo scorso autunno è stata lei, come raccontato in una recente intervista: “Ho deciso io, sono successe certe cose, ma fa parte del gioco. Ora comunque siamo in buoni rapporti“.

Mentre la Gregoraci è ancora single – anche se si continua a parlare di ritorno di fiamma con Flavio Briatore – Fratini si è velocemente consolato con Antonella Fiordelisi.

Fonte: IPA

Giulio sembra avere una vera e propria passione per le donne dello spettacolo: prima di Elisabetta ha amato Aida Yespica, Roberta Morise e Raffaella Fico.

Giulio, come accennato prima, è figlio del famoso Sandro Fratini. Quest’ultimo è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle.

Fratini Junior è un appassionato di orologi di lusso: la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro.

È laureato al Politecnico di Milano in ingegneria gestionale e in Finanza e servizi di gestione finanziaria, ha perfezionato gli studi presso il King’s College di Londra, prima di ricoprire un ruolo di vertice nell’azienda di famiglia che si occupa di hotel di lusso, abbigliamento e bioenergia.