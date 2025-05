Fonte: Getty Images Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non smette di stupire. Ufficialmente separati dal 2017 ma sempre vicini, forse troppo a detta di qualcuno. Come ad esempio di Gigi e Ross, da anni colleghi della soubrette calabrese, che sono sicuri che un ritorno di fiamma tra i due è solo questione di tempo.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore tornano insieme?

Elisabetta Gregoraci è stata ospite con Gigi e Ross a La volta buona di Caterina Balivo per sponsorizzare il loro nuovo programma, Audiscion. I tre si sono sottoposti ad un divertente gioco del format pomeridiano e tra una domanda e l’altra si è finiti a parlare di Flavio Briatore. E ovviamente del matrimonio finito con la Gregoraci. Anzi, non proprio finito secondo il duo comico napoletano.

“Io sono convinto che loro si amino ancora”, ha dichiarato Luigi Esposito, noto anche per la sua popolare imitazione di Stefano De Martino in Affari tuoi. “Io sono convinto di questa cosa, non possono fare a meno l’uno dell’altra“, ha aggiunto. Dello stesso pensiero il collega Rosario Morra: “C’è amore. Noi li abbiamo visti insieme, ci siamo visti in diverse occasioni, c’è tanta complicità”.

Davanti a queste dichiarazioni Elisabetta ha sorriso ma è rimasta in silenzio. Non ha replicato, non ha negato. “Il suo silenzio parla chiaro”, ha fatto notare Morra. “Ma che devo dire?”, ha ammesso quindi la Gregoraci che però non ha convinto più di tanto i presenti e il pubblico a casa.

Il legame con l’ex marito, complice anche la presenza del figlio Nathan Falco, è ancora molto forte e potrebbe riservare delle sorprese importanti in futuro. “Noi siamo famiglia e lo saremo sempre”, ha ribadito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con Briatore

Poco prima dell’ospitata dall’amica Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha fatto riferimento al profondo affetto che nutre per Flavio Briatore. Ha escluso, almeno per il momento, un ritorno di fiamma ma la vita, soprattutto sulla sfera più intima, riserva sempre colpi di scena.

“Io e Briatore ci vogliamo bene, ma non saremo mai più coppia. Flavio è famiglia. È così. Ci vogliamo molto bene. Quando è stato male e l’hanno operato ho passato dieci giorni accanto a lui in ospedale, senza mollarlo un attimo, non è scontato”. E poi: “Io e Flavio siamo come Al Bano e Romina, ci vogliono vedere sempre insieme a tutti i costi. L’altro giorno una signora mi ha fermato per strada: ‘Ma Flavio dov’è?’. Mi fa ridere questa cosa”.

Ma il loro rapporto non è mai stato libero dalle maldicenze, neanche adesso che si sono lasciati: “Me le dicono ancora. Se vado in un posto: ‘Ah, gliel’ha pagato Briatore il biglietto’. Come se vivessi a carico suo. Ma io lavoro, non mi sono mai fermata. La gente parla, però le chiacchiere stanno a zero. Conviene andare oltre, sennò ti ammali. Parlano della differenza d’età, dei soldi, tutte cavolate. Se non fossi stata innamorata di Flavio non ci sarei rimasta 13 anni. Tredici anni, mica sei mesi. E non gli starei accanto ancora oggi”.

E, divertita, ha raccontato un simpatico aneddoto legato al loro matrimonio: “Di notte, mentre Flavio dormiva, ho preso il suo dito e l’ho usato per sbloccare i messaggi. Sul momento mi sono pure un po’ vergognata, dopo mi ha fatto ridere”.