Antonella Fiordelisi, è amore con Giulio Fratini. La prima foto con l’ex di Elisabetta Gregoraci

Fonte: IPA Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini

Un rifugio tropicale con ogni comfort e senza papere in piscina: Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini si godono il lusso delle Maldive, con la benedizione del sole e delle palme perfettamente allineate sullo sfondo. Il 14 marzo la showgirl ha spento 27 candeline e, anziché soffiare su una torta tra amici, ha ricevuto in dono un viaggio a sorpresa da colui che ha definitivamente fatto capolino nella sua vita.

Tra un tramonto arancione e un’acqua così trasparente da sembrare photoshoppata, Antonella ha aggiornato i suoi follower con una serie di scatti in cui il tasso di glamour è pari solo alla temperatura locale. Ma l’immagine che ha catalizzato ogni attenzione è quella in cui, immersi fino alla vita, lei si lascia stringere da lui con un sorriso che dice tutto.

Una sorpresa romantica

Il viaggio alle Maldive non è stato l’unico colpo di scena orchestrato dall’imprenditore per la sua dolce metà. Oltre al biglietto per il paradiso, Antonella Fiordelisi ha trovato ad attenderla una torta perfetta per un set fotografico e un bouquet di rose rosse, che ha prontamente immortalato su Instagram.

“Ho detto no ai festeggiamenti ma qualcuno ha cambiato i miei piani e le sorprese non sono ancora finite” ha raccontato lei stessa, lasciando intendere che Fratini ha curato ogni dettaglio. La coppia sembra muoversi con disinvoltura tra l’ombra e la luce dei riflettori, scegliendo quando farsi vedere e quando restare un passo indietro.

La vacanza si è trasformata in una passerella digitale: ogni giorno un costume diverso, ogni angolo del resort un set per nuovi contenuti. Antonella ha condiviso con i follower scatti in cui il mare sembra più blu e i tramonti più spettacolari, trasformando il viaggio in una macchina da gossip.

L’intera storia è esplosa sui social con la rapidità di un gossip d’alta stagione: gli scatti della coppia hanno messo a tacere ogni dubbio, facendo impazzire i fan e confermando che le indiscrezioni delle settimane precedenti erano più che fondate. Dopo aver dribblato i paparazzi per mesi, Antonella e Giulio hanno scelto di svelare la loro relazione a modo loro.

Un amore nato da un’amicizia

La storia tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini è fresca di stampa, ma il gossip ne annusava già il profumo da settimane. Il settimanale “Chi” aveva lasciato intendere che qualcosa bollisse in pentola, e la stessa Antonella, tra il serio e il faceto, aveva dato qualche indizio in un’intervista.

“Sto frequentando qualcuno, non dico chi è, ma posso dire che è un ragazzo fantastico. Me l’ha fatto conoscere una mia cara amica che si chiama Carolina, quindi è un amico suo. Non dico altro perché potrei fare casini, però questo è uno spoiler” aveva detto. Aveva anche aggiunto che il misterioso corteggiatore non vive a Milano e che tra loro le cose erano nate con naturalezza.

Fratini, che prima di questa relazione ha avuto una storia con Elisabetta Gregoraci, e Antonella, reduce dalla sua storia con Edoardo Donnamaria, hanno scelto di non affrettare i tempi. Le prime immagini di coppia risalgono a poche settimane fa, segno che hanno preferito calibrare bene ogni passo prima di mostrarsi al pubblico. Ora, con le foto social che impazzano ovunque, il loro legame non è più un sussurro, ma un dato di fatto.