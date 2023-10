La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è finita. E in modo rocambolesco. I due ex concorrenti del GF Vip, che proprio nella Casa del Grande Fratello si sono scoperti innamorati, hanno messo la parola fine su una relazione dalla quale è nata anche una bellissima bambina – Celine Blue – che entrambi hanno intenzione di proteggere. Ora, a parlare, è la sorella di lui – Giorgia Nicole – che ha deciso di intervenire personalmente per raccontare la sua versione dei fatti.

Il messaggio di Giorgia Nicole Basciano

Nota ai più per essere già rimasta coinvolta in diverse vicende di gossip, Giorgia Nicole ha voluto dire la sua su quanto accaduto a suo fratello e – in particolare – sulla questione del tradimento: “Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono. Tutti noi ci arrabbiamo tante volte, ma in questo caso si parla di un tradimento che non c’è mai stato. Ora basta scrivere ca**ate quando non si sanno le cose”.

Secondo la sorella di Alessandro Basciano, quindi, non ci sarebbe stato nessun tradimento: “Al vostro posto cercherei di capire chi ha voluto incastrare Ale, voi siete bravi nel trovare le cose, indagate. Come ho già detto, la verità verrà fuori con le prove, non con le parole”. Parole molto diverse da quelle di Sophie Codegoni che invece sostiene l’esatto contrario e ha persino parlato di una presunta amante a Ibiza, mentre lei credeva che il suo compagno fosse altrove.

Le prove del tradimento di Sophie Codegoni

Dopo l’annuncio della separazione, l’ex Bonas di Avanti un altro ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare la sua versione dei fatti. Ha inoltre dichiarato di avere una serie di prove a disposizione che dimostrerebbero il tradimento del suo compagno: “Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo”.

Lei sostiene inoltre che lui non fosse presente al momento del parto e che l’avrebbe lasciata sola con sua madre. Eppure, i video che ancora circolano su TikTok raccontano una verità molto diversa. Basciano era infatti presente in ospedale, almeno negli ultimi momenti che hanno preceduto i parto, mentre quello che è successo dopo non si conosce.

Sophie Codegoni è già tornata alla vita da single, con la madre che è sempre al suo fianco e l’aiuta con la piccola Celine Blue, che ha appena 5 mesi. Dal suo racconto, sembra che Basciano avesse rotto anche con la suocera. Il comportamento nei suoi confronti sarebbe infatti cambiato in maniera inaspettata e, da un rapporto basato sull’affetto, si sarebbe passati a un astio inspiegabile.

Dal canto suo, Alessandro Basciano ha deciso di replicare ma di non scendere nei particolari di quanto – secondo lui – sarebbe accaduto davvero. Si è limitato a denunciare la troppa cattiveria spesa nei suoi confronti e che, presto, molto presto, avrà modo di spiegare come siano andate veramente le cose.