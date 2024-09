La conduttrice calabrese è tornata in tv e ha intervistato il suo ex marito: la frecciata di Briatore a Elisabetta Gregoraci

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme. Almeno, in tv. L’intervista andata in onda durante la prima puntata del suo nuovo programma, Questione di Stile, su Rai2, era attesissima dal pubblico e non ha deluso le aspettative. Da un lato per la curiosità di rivederli insieme e dall’altro per le rivelazioni personali, l’ironia e le frecciate che di certo non sono mancate. Casa Briatoraci, un segmento che vede i due ex coniugi discutere apertamente e con tono scherzoso delle loro vite e del loro passato insieme, è stato uno dei momenti più importanti della puntata di debutto dello show.

Cos’ha detto Briatore nell’intervista di Elisabetta Gregoraci

L’intervista è stata un botta e risposta pungente tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, in cui si è alternata la tenerezza di vecchi ricordi a stoccate ironiche che hanno svelato l’evidente confidenza e complicità che i due, nonostante il divorzio, continuano ad avere. La Gregoraci, subito dopo aver accolto Briatore nel programma, ha cominciato con una domanda provocatoria: “La prima volta che mi hai visto, hai pensato che quella persona sarebbe diventata tua moglie e la madre di tuo figlio?” La risposta di Briatore è stata altrettanto diretta e ironica: “Come puoi pensare questo di una persona che vedi una sera? L’ho capito quando ho capito che era giusto”.

L’intera intervista è continuata su questo tenore, per tutto il tempo, con lei visibilmente emozionata e in balia delle risposte del suo ex marito. Gregoraci ha poi ricordato uno dei primi messaggi che Briatore le aveva mandato, sottolineando come l’avesse definita “speciale” e le avesse detto di “non cambiare mai”. La replica però è stata lapidaria: “Sì, e poi sei cambiata”, una battuta che l’ha fatta sorridere, ma che ha anche fatto emergere il tema del cambiamento personale e delle aspettative all’interno di una relazione.

La provocazione di Flavio Briatore

Inevitabilmente, la carriera televisiva di Elisabetta Gregoraci è finita al centro dell’intervista. Briatore, con il suo solito tono provocatorio, ha minimizzato l’esperienza della ex moglie in televisione prima del loro incontro, dicendo sarcasticamente: “Sì, vabbè…”. Gregoraci, d’altro canto, ha prontamente difeso il suo percorso, sottolineando di aver lavorato in televisione ben prima di incontrarlo, ma il disastro era già servito.

Ciononostante, Briatore ha riconosciuto che, nonostante non fosse il suo primo matrimonio, quello con Gregoraci è stato il più importante. Non è un mistero che nutra ancora un profondo rispetto per lei, nonostante la separazione, nonostante la grande differenza di background e di immagine pubblica tra i due. Lui, noto imprenditore di successo internazionale, ha scherzato più volte sul fatto che Gregoraci fosse solo “una bella ragazza del Sud” al momento del loro incontro, evidenziando come lui non avesse inizialmente colto il potenziale professionale della moglie.

Le ragioni della scelta di Casa Briatoraci

Il format di Questione di Stile si presenta come un programma dedicato allo stile, alla moda e al lifestyle, ma l’inclusione di un segmento come Casa Briatoraci dimostra l’intenzione di Gregoraci di dare anche uno spazio più intimo e personale, che coinvolga la sua vita privata, rendendo il tutto più accessibile e interessante per il grande pubblico. L’intervista a Briatore, infatti, si è rivelata una scelta azzeccata per la prima puntata: dopotutto, l’attenzione che il pubblico rivolge loro è da sempre altissima. Alcuni, addirittura, sperano di vederli di nuovo insieme, come una famiglia, insieme al loro unico figlio Nathan Falco.