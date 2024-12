Briatore furioso con Elisabetta Gregoraci: c’entra la nuova fiamma

Fonte: Ansa/IPA Elisabetta Gregoraci, 10 look audaci che solo lei può indossare

Aria di tempesta tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: pare infatti che i due, rimasti in ottimi rapporti dopo la loro separazione, adesso non stiano attraversando un momento sereno. La causa? La nuova fiamma della showgirl, che avrebbe fatto storcere il naso all’ex marito, tanto da portarlo a una decisione drastica.

Flavio Briatore infuriato con Elisabetta Gregoraci: la colpa è di Thomas Talin

Pare che l’idillio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sia rotto: un vero e proprio evento per i due ex coniugi, che hanno sempre mantenuto uno splendido rapporto soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco. Ma cosa è successo tra la showgirl e l’imprenditore?

Gregoraci ha da poco detto addio a Giulio Fratini, al quale è stata legata poco più di due anni, e ha iniziato una nuova storia con Thomas Talin, imprenditore veneto più giovane di lei di 16 anni. Che i due si frequentino ormai da qualche settimana è cosa nota, visto le numerose foto che li immortalano insieme, anche se – data la riservatezza della soubrette di Soverato – la liason non è stata (ancora) ufficializzata. Nessun riavvicinamento quindi per l’ex coppia, che sembrava a un passo dal tornare insieme, come aveva supposto il settimanale DiPiù paparazzandoli spesso insieme dopo la fine della relazione con Fratini.

A quanto pare Briatore non avrebbe fatto i salti di gioia per la nuova relazione dell’ex moglie con il rampollo. L’indiscrezione è arrivata da Dagospia: stando a quanto riportato dal portale di Roberto D’Agostino l’imprenditore sarebbe addirittura furibondo per la situazione. “Flavio Briatore non l’ha presa per niente bene la relazione della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, 44 anni, con il giovane e ricco imprenditore, il 28enne Thomas Talin. Furioso, l’avrebbe ‘bloccata’ addirittura sul cellulare…“, si legge sul portale.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, questione di gelosia

Sembra proprio che quel rapporto che Elisabetta Gregoraci e Briatore hanno sempre raccontato come sereno e felice non esista davvero nella realtà: più volte la showgirl ha spiegato che stare con qualcuno per lei non è affatto facile perché “quando arriva una persona accanto a me… Beh, si trova a condividere delle cose insieme a noi, a me, Briatore e nostro figlio”.

Gregoraci ne aveva parlato nel salotto di Domenica In, confessando a Mara Venier: “A volte stiamo a pranzo tutti insieme, non è facile, ma se è intelligente lo capisce”. Il loro è un legame che dura da tempo, come aveva confermato da Caterina Balivo a La Volta Buona: “Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent’anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo. Non ci siamo mai allontanati davvero”.

La gelosia però è reciproca: ospite del programma di Rai 2 Questione di Stile, la showgirl si era lasciata sfuggire un commento che aveva subito alimentato i gossip. “Mi ha promesso che non si risposa, altrimenti lo ammazzo”, aveva detto lei in un fuorionda. Ma una cosa è certa, Briatore è sempre stato chiaro sul ruolo di Elisabetta nella sua vita: “Per me è famiglia”.