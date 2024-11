Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Altro che ritorno di fiamma con Flavio Briatore: dopo la fine della relazione con Giulio Fratini Elisabetta Gregoraci si sarebbe innamorata di un altro imprenditore. Pure lui giovane, affascinante e di buona famiglia. Il fortunato sarebbe Thomas Talin, con il quale la soubrette di Soverato è stata pizzicata dai paparazzi. La relazione andrebbe avanti da qualche mese anche se per il momento EliGreg preferisce tenere il massimo riserbo, com’è del resto nel suo stile. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha sempre protetto molto la sua vita privata.

Il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci sarebbe Thomas Talin

A lanciare lo scoop è ancora una volta Chi: Elisabetta Gregoraci frequenterebbe da qualche tempo Thomas Talin. I due sono stati fotografati anche insieme, uno accanto all’altro. Il ragazzo ha 28 anni – è dunque più giovane della conduttrice di 16 anni – ed è figlio di Fabio Talin, re del real estate a Sankt Moritz e fondatore di una società che si occupa di imballaggio e cura dei bagagli nei maggiori aeroporti del mondo. Thomas è molto affascinante ma riservato quanto la Gregoraci: il suo profilo Instagram, ad esempio, è privato.

“Negli ultimi mesi lui e la Gregoraci sono stati avvistati (ma non fotografati) durante alcune notti meneghine (per esempio all’Armani Privé), – fa sapere sempre Chi – in atteggiamenti inequivocabili e nemmeno nascosti. E c’è chi sostiene che, in realtà, i due si sarebbero già conosciuti la scorsa estate al Twiga”. Nelle prime immagini della nuova coppia diffuse sul web si vedono Elisabetta e Thomas intenti a fare shopping a Milano. Lei ha accompagnato lui a comprare un paio di sneakers: negli scatti non ci sono baci e abbracci ma la complicità è evidente.

Dunque Elisabetta Gregoraci ha preferito andare avanti anziché guardare al passato: si è parlato con una certa insistenza di un riavvicinamento a Flavio Briatore ma la 44enne prova per l’ex team manager della Formula Uno solo affetto e stima. E la cosa sarebbe reciproca stando alle ultime dichiarazioni di Briatore: “Nessun secondo matrimonio in vista con Elisabetta, per me lei è famiglia”, ha detto lui alla stampa.

Chi è Thomas Talin

Classe 1996, Thomas Talin è un giovane imprenditore. È figlio di Fabio Talin, ex pilota che nel 1998 ha fondato una società che si occupa di imballaggio bagagli e che è attiva in tutto il mondo. Si tratta della TrueStar, un Airport Retailer che offre un servizio di avvolgimento, tracciamento bagagli, soluzioni al comfort e alla sicurezza di chi viaggia in aereo. Un’idea di successo che ha permesso all’uomo di allargare il suo giro di affari diventando così un imprenditore affermato.

Possiede infatti una real estate a St.Moritz, alla quale lavora Thomas, che si divide dunque per lavoro tra l’Italia e la Svizzera. Anche Fabio, come il figlio Thomas, è finito al centro del gossip qualche tempo fa: per tre anni ha amato Patrizia Bonetti, modella ed ex concorrente prima del Grande Fratello di Barbara D’Urso e poi de L’Isola dei Famosi. Oggi i due non stanno più insieme. Talin senior è molto amico di Paolo Berlusconi.