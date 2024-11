Elisabetta Gregoraci e Briatore, secondo matrimonio in arrivo? “Per me è famiglia”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Le voci su un possibile ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono fatte insistenti, alimentate da alcuni siparietti tra i due e da dichiarazioni che hanno fatto il giro dei media. La showgirl calabrese e l’imprenditore piemontese, che si sono sposati nel 2008 e hanno poi deciso di separarsi dopo nove anni di matrimonio, hanno sempre mantenuto un rapporto speciale, soprattutto per il bene del loro figlio, Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci e Briatore: un legame mai davvero interrotto

Negli ultimi tempi, la vicinanza tra Elisabetta Gregoraci e Briatore ha catturato l’attenzione del pubblico, tanto che le indiscrezioni su un ipotetico “ritorno di fiamma” sono diventate sempre più pressanti.

Questo è stato amplificato anche dalla partecipazione di Gregoraci al programma di Rai 2 Questione di Stile, dove, in un fuorionda, la showgirl si è lasciata sfuggire un commento che ha subito alimentato il gossip: “Mi ha promesso che non si risposa, altrimenti lo ammazzo”.

Questa frase ha suscitato non poche speculazioni, facendo pensare a un sentimento di gelosia ancora vivo. E con la fine della relazione tra Gregoraci e l’imprenditore Giulio Fratini, le supposizioni sono aumentate, spingendo molti a domandarsi se ci fosse davvero una possibilità di nozze-bis per la coppia.

La smentita di Briatore

A mettere un freno a questi rumor è stato lo stesso Briatore. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’imprenditore ha chiarito senza mezzi termini la situazione, dichiarando: “No, nessun matrimonio in vista“. Parole chiare e definitive, che confermano la scelta di mantenere con l’ex moglie un legame affettuoso, senza però trasformarlo in una nuova unione matrimoniale.

Nonostante la smentita, Briatore ha voluto sottolineare quanto per lui Elisabetta continui a essere una figura importante, definendola “famiglia”. Dopo la fine del loro matrimonio, infatti, l’imprenditore non ha mai avuto una relazione fissa e sembra intenzionato a preservare il rapporto di affetto e rispetto reciproco che ha costruito con la sua ex moglie.

Il rapporto con Heidi Klum: amicizia e una famiglia allargata

Flavio Briatore ha dimostrato di saper mantenere legami duraturi anche con le sue ex, e il rapporto con Heidi Klum ne è un esempio. Nonostante la storia d’amore con la celebre modella tedesca sia terminata da tempo, tra i due è rimasto un affetto profondo, rafforzato anche dalla loro figlia Leni, che oggi ha 20 anni.

Sebbene Briatore non l’abbia mai ufficialmente riconosciuta, Leni è sempre stata parte della sua vita, anche se a distanza. La loro storia è complessa ma ricca di rispetto reciproco: quando la relazione tra lui e Heidi finì, entrambi convennero che sarebbe stato meglio per Leni essere adottata dal cantante Seal, allora compagno della modella, che ha cresciuto la bambina come una figlia, insieme ai suoi altri figli.

Nonostante la lontananza, Briatore ha sempre mantenuto un buon rapporto con Heidi e Seal, come ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. “Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita”, ha dichiarato Briatore, riconoscendo il grande merito di Heidi nell’educazione della figlia.

Negli anni, il legame con Leni si è rafforzato e il mondo ha avuto un assaggio di questa unità familiare durante eventi pubblici come il Gran Premio di Monaco. Briatore, Heidi Klum ed Elisabetta Gregoraci, accompagnati dai rispettivi figli Nathan e Leni, hanno posato per un “family selfie” che ha fatto il giro del web, immortalando un momento di grande complicità tra tutti i membri di questa famiglia allargata.