Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati nel 2017, ma il loro rapporto è rimasto più solido che mai. L’amore si è trasformato in affetto, anche e soprattutto per il figlio che hanno avuto insieme, Nathan Falco. Possiamo dire che non si sono mai “separati” davvero, perché, al di là di tutto, sono praticamente rimasti vicini, condividendo le feste come il Natale o le vacanze. Tutto per un amore più grande, che è la famiglia che hanno creato. La Gregoraci, durante l’ultima puntata del suo programma Questioni di Stile, ha intervistato Briatore, rivelando alcuni segreti di Casa Briatoraci.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, il fuorionda con frecciata

“Cosa ti ha colpito di me?”, una domanda innocente a Questioni di Stile, alla presenza di Flavio Briatore in quella che è un’intervista esplosiva per l’ex coppia (anche se spesso si discute di un loro ritorno di fiamma). “Ho pensato: magari questa è la ragazza che sta a casa e cucina, nel frattempo la cucina non sa neanche dove sia. C’è stato un grande misunderstanding di quello che pensavo. Alla fine hai fatto una carriera bellissima. (…) Una bella ragazza del sud”.

Dopo essersi conosciuti, Briatore ha inviato un messaggio stupendo alla Gregoraci: “Sei di più, sei speciale, non cambiare mai”. E lui: “Poi sei cambiata”. Durante l’intervista, poi, la conduttrice ha chiesto al suo ex eventuali piani per risposarsi. “Abbiamo finito, no? Promesso”. E per quanto riguarda lei? “Non ho voglia di risposarmi, sto bene così”. E poi il fuorionda a dir poco esplosivo su Briatore: “Ha promesso che non si risposerà“, si sente in sottofondo, e la Gregoraci: “Ma quello lo so: lo ammazzo“.

C’è stato spazio anche per ricordare il momento in cui la Gregoraci gli ha rivelato di essere incinta. “Me lo ricordo sì, sono le cose che non dimentichi, ero molto contento. Era quello che pensavo: di avere un figlio al momento giusto, perché ero più rilassato sul lavoro. Ed è stato molto bello”. E c’è una cosa che non sopporta della Gregoraci? Sì, se parte anche solo per 8 ore, porta con sé tantissime valigie. “Sul lavoro o con gli appuntamenti è precisa, ma viaggia come se non dovesse tornare mai più”.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono ancora una famiglia

Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci parla del suo ex marito e del rapporto che hanno mantenuto nel corso degli anni. “Per me e per Nathan, sei la persona più importante della nostra vita. La nostra famiglia”. Ed è davvero così, come ha confermato anche in veste di ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona. “Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent’anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo. Non ci siamo mai allontanati davvero”. Per quanto però siano vicini, le ultime indiscrezioni sul ritorno di fiamma non troverebbero riscontro nelle parole dei diretti interessati. C’è un enorme affetto e rimangono insieme, ma non come marito e moglie. Al momento, la Gregoraci è tornata single dopo la storia con Giulio Fratini, che ha lasciato lei.