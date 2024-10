Elisabetta Gregoraci “troppo gelosa e l’ex fidanzato mal tollerava la presenza di Briatore”

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è single. È finita la storia d’amore con Giulio Fratini, l’imprenditore fiorentino al quale è stata legata negli ultimi due anni. Di recente si è vociferato di un ritorno di fiamma tra la soubrette calabrese e l’ex marito Flavio Briatore ma in realtà i due non si sono mai distaccati del tutto, complice la presenza del figlio tredicenne Nathan Falco. E questa vicinanza non sarebbe mai stata gradita a Fratini, insieme ad altri problemi che avrebbero portato alla rottura con EliGreg.

Perché Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si sono lasciati

Ospite a La volta buona di Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci ha annunciato di non essere più fidanzata con Giulio Fratini. Ha spiegato che è stata lei a prendere questa decisione senza però svelare le cause dell’addio. A fornire i dettagli ci ha pensato il settimanale Oggi: pare che la troppa gelosia della soubrette, insieme alla presenza ingombrante di Flavio Briatore, abbiano danneggiato il legame con Giulio, più giovane di Elisabetta di dodici anni.

Stando a quello che scrive il magazine, che ha raccolto le testimonianze di persone molto vicine ad Elisabetta Gregoraci, la separazione è arrivata ufficialmente agli inizi di settembre, dopo un’estate piena di litigi, incomprensioni e continui tira e molla. Insomma, i tempi iniziali della passione erano un lontano ricordo e forse anche questo ha influito sul malessere fisico della conduttrice, che di recente è stata ricoverata in ospedale e costretta a sottoporsi ad alcuni esami medici.

Alla fine Elisabetta ha lasciato Giulio Fratini dopo “una discussione animata, un po’ di lacrime versate e la consapevolezza che qualcosa di profondo si era ineluttabilmente spezzato in quell’amore in cui tanto aveva investito”. Un sentimento che col tempo si era fortemente indebolito.

Il giornale spiffera: “Incompatibilità insormontabili sarebbero alla base di questa frattura, aggravate dalla presenza costante di Flavio Briatore nella vita di Elisabetta, presenza da sempre mal tollerata da Fratini. A ciò si aggiunge anche la profonda sensibilità al fascino femminile da parte di quest’ultimo, che ha più volte privatamente scatenato la gelosia della Gregoraci”.

Fratini ha infatti un passato da latin lover e amante delle belle donne. È stato legato ad Aida Yespica, Roberta Morise e Raffaella Fico. Flirt spesso durati una manciata di mesi e sempre interrotti a causa di una terza incomoda. Passioni il più delle volte consumate in una sola estate. E forse non è un caso che ora Giulio Fratini sia stato paparazzato a Londra con un’altra donna.

A pizzicarlo Diva e Donna, che rivela: “Nei giorni scorsi è volato a Londra per la London Cocktail Week, dove partecipa un barman che lavora nella sua catena alberghiera e, come testimoniano gli scatti esclusivi, si è distratto con una misteriosa donna, con cui sembra esserci grande intesa…”. Insomma, l’imprenditore sembra aver già voltato pagina.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme?

Elisabetta Gregoraci, invece, avrebbe deciso di guardare al passato e al suo matrimonio con Flavio Briatore. Un rapporto che non si è mai spezzato del tutto. Sempre vicini nella quotidianità (cenano quasi tutte le sere insieme in quel di Montecarlo) e soprattutto nei momenti difficili – come l’operazione di lui di qualche tempo fa – in vacanza, nelle festività e col figlio Nathan Falco.

Come riporta sempre Oggi, Briatore farebbe i salti di gioia per ritornare con la sua Ely ma per il momento la coppia non si è ricomposta. La Gregoraci sarebbe più restia all’idea, anche perché la fine della liaison con Giulio Fratini, dove ci ha provato fino alla fine, ha lasciato il segno. Ma nella vita mai dire mai perché certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano.