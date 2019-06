Chi è Riccardo Di Pasquale, marito di Roberta Giarrusso

editato in: da

Riccardo Di Pasquale assomiglia così tanto a Fabrizio Corona che, sul set del film a cui lavoravano insieme, Roberta Giarrusso lo scambiò per il re dei paparazzi.

Quel giorno Riccardo centrò in pieno un palo con l’automobile e Roberta esclamò: “Chi è quel pazzo?!“. Le fu risposto che era il produttore, ma nessuno avrebbe potuto prevedere che da lì a qualche anno sarebbe diventato anche suo marito.

Classe 1983, Riccardo Di Pasquale è un produttore musicale e cinematografico di grande successo nel nostro Paese ed è a capo della casa di produzione Fenix Entertainment. Tra i suoi successi, quello di aver condotto a Sanremo Mirkoeilcane, artista che nel 2018 si è fatto conoscere per aver portato sul palco dell’Ariston un tema delicatissimo come il dramma dei migranti nel Mar Mediterraneo, vincendo il premio della critica Mia Martini.

A livello cinematografico, il suo orgoglio più grande è il film MMA, Love Never Dies, un film scritto e diretto da Riccardo Ferrero e uscito nelle sale nel 2017. Roberta Giarrusso venne scritturata dal regista per prendere parte alla sua pellicola e fu proprio in quell’occasione che ebbe modo di vedere Riccardo sbattere contro il fatidico palo.

I due si sono fidanzati non troppo tempo dopo il primo incontro, e dal 20 Luglio 2017 sono genitori di una bambina, Giulia, che Roberta e Riccardo descrivono come il punto focale della loro relazione. Giulia, che è la prima figlia della Giarrusso, è la terza per il suo compagno, il quale ha già avuto Arianna e Mattina da un rapporto precedente.

Riccardo e Roberta hanno partecipato alla settima edizione di Pechino Express, che ha portato la coppia di promessi sposi alla scoperta di splendidi luoghi quali Marocco, Tanzania e Sud Africa. All’epoca Giulia aveva solo 10 mesi e i due genitori hanno raccontato che la difficoltà più grande incontrata durante il viaggio è stata quella di dover sopportare la lontananza dalla propria bambina.

A coronamento del loro grande amore, Riccardo Di Pasquale ha chiesto a Roberta di sposarlo. Il matrimonio è stato fissato per il 16 Giugno 2019.