A tre anni dal primo appuntamento, e dopo due figli, la storia d'amore tra Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini sarebbe arrivata al capolinea

IPA Roberta Morise

A quattro mesi dalla nascita del secondo figlio, sarebbe finito il matrimonio tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini. L’ultima indiscrezione parla di una crisi profonda: pare che i due non vivano più sotto lo stesso tetto e che siano già stati coinvolti gli avvocati. Ma, almeno per ora, non sono arrivate conferme ufficiali dai diretti interessati.

Roberta Morise e il marito Enrico Bartolini si sono lasciati?

La notizia sulla rottura tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini arriva dal settimanale Chi, a firma di Giuseppe Candela.

“Tra la showgirl, legata in passato a Carlo Conti, e lo chef più stellato d’Italia era scattato il colpo di fulmine nel 2023. Le nozze, celebrate dal giornalista Alberto Matano, erano arrivate l’anno dopo con una cerimonia intima in Toscana”, scrive il giornalista.

“Poi la nascita dei due figli, Gianmaria e Geremia, quest’ultimo venuto al mondo lo scorso 3 novembre. Una crisi profonda che avrebbe già portato i due genitori a non vivere sotto lo stesso tetto e al coinvolgimento degli avvocati”.

Le cause della rottura non sono note. Potrebbero aver inciso le pressioni legate agli impegni professionali, particolarmente intensi nel caso dello chef, o le difficoltà che spesso accompagnano i primi mesi dopo l’arrivo di un bambino. Proprio in questi giorni Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, ha annunciato la separazione dal compagno avvenuta dopo la nascita del loro bebé.

Per ora sulla Morise e Bartolini restano solo voci non confermate. Curiosa però la scelta di Roberta di celebrare sui social il terzo mese di vita del suo secondogenito senza il marito accanto. Un post recente, risalente allo scorso 3 febbraio.

La storia d’amore tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini

La relazione tra la showgirl e lo chef stellato è iniziata nel 2023, con un incontro destinato a cambiare le loro vite. Il primo appuntamento, nel ristorante La Trattoria a Castiglione della Pescaia, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. A raccontarlo la stessa Morise, parlando di un sentimento scattato fin da subito, intenso e travolgente.

Dopo appena un mese di relazione, la scoperta della prima gravidanza. Un’accelerazione che non ha spaventato la coppia, anzi ha rafforzato il legame. Nell’agosto 2024 sono arrivate le nozze, celebrate in Toscana con una cerimonia intima officiata dal giornalista Alberto Matano, grande amico della Morise. Tre giorni di festa, circondati da pochi amici e familiari, per suggellare una storia d’amore destinata a durare per sempre.

Dal loro rapporto sono nati due figli a distanza ravvicinata: Gianmaria, nel 2023, e Geremia, venuto al mondo lo scorso 3 novembre. Lo chef ha alle spalle un precedente matrimonio, dal quale sono nati altri tre figli, e ha sempre mostrato grande attenzione al tema della famiglia, raccontando spesso il delicato equilibrio tra vita privata e carriera.

Per Roberta Morise, in passato legata sentimentalmente a Carlo Conti ma anche a Giulio Fratini (oggi legato ad Antonella Fiordelisi), la maternità rappresenta un sogno realizzato. In diverse interviste ha parlato della gioia per la nuova fase della sua vita, descrivendo la famiglia come il centro dei suoi progetti futuri. Per i quali non ha esitato a mettere da parte il suo lavoro nel mondo dello spettacolo.