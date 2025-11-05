Roberta Morise mamma per la seconda volta, è nato Geremia: “Un dono”

IPA Enrico Bartolini e Roberta Morise

“Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono, e io e la mamma non vediamo l’ora di viverla insieme”, con queste parole, Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini hanno annunciato la nascita del figlio sui social. La prima foto – dolcissima – mostra la manina del piccolo che stringe quelle dei suoi genitori. Per la coppia, è un periodo pieno di felicità, dopo l’arrivo del primo figlio e del matrimonio.

Roberta Morise di nuovo mamma, è nato Geremia

È stato Enrico Bartolini, durante la sera del 4 novembre, a comunicare la nascita di Geremia. Per la coppia è il secondo figlio, dopo la nascita di Gianmaria a maggio del 2024. Qualche mese dopo, sempre nello stesso anno ad agosto, si sono promessi amore eterno con nozze da fiaba in Toscana. Il loro amore si è consolidato ancor di più negli ultimi mesi, ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine: hanno iniziato a vedersi e frequentarsi nel 2023, per poi scegliersi per sempre.

Roberta Morise aveva confermato la gravidanza a Gente, dopo le indiscrezioni che si erano susseguite sulla presunta gravidanza (che si sono rivelate dunque fondate). Aveva detto che stava già pensando al secondo figlio, ma non si aspettava di rimanere incinta così in fretta. “Gianmaria avrà un fratellino! Cresceranno insieme, saranno compagni di vita, di giochi e di avventure. È stata una sorpresa che la vita ci ha riservato. Desideravo un altro figlio, lo dicevo sempre a Enrico, ma non mi aspettavo che sarebbe arrivato così in fretta. Ho allattato Gianmaria per otto mesi e mezzo, avevo smesso da un mesetto, e sono rimasta incinta”.

La scoperta della gravidanza

Il primo a essersi accorto della gravidanza è stato proprio lo chef Enrico Bartolini: la Morise aveva un profumo diverso, così si è sottoposta al test per vedere ben due linee. “Io sono stata assalita da mille sensazioni. Prima dallo stupore, poi da smarrimento e paura. Ero felice, certo, ma anche molto spaventata. Forse non mi sentivo pronta, così in fretta, ad avere un altro bambino. Guardavo Gianmaria, ancora così piccino. Da quando è nato mi sono dedicata esclusivamente a lui, alle sue esigenze, al suo benessere, mettendo da parte il lavoro in tv. Abbiamo un legame fortissimo e per me il ruolo di mamma è totalizzante”.

Inizialmente pensava di non riuscire a gestire tutto, ma poi, con il tempo, realizzando, il cortocircuito di emozioni ha fatto spazio alla serenità e al desiderio di rafforzarsi come famiglia. La gravidanza è andata per il meglio, a parte per le piccole nausee, e come nomi Geremia era tra le possibili scelte (insieme a Romeo). “L’importante è che sia sano, che tutto vada bene, che il parto, che sarà cesareo, sia tranquillo e che io riesca a viverlo con serenità”, e così è stato. Geremia è nato, e la sua vita è un dono, come ha scritto papà Enrico su Instagram, nella stories condivisa dalla Morise. E ora la coppia è pronta per scrivere un nuovo capitolo della loro vita insieme.

