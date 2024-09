Fonte: IPA Roberta Morise ed Enrico Bartolini

Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono sposati il 31 agosto 2024 alle 18, dopo ore di festeggiamenti insieme agli amici e ai parenti. Per il matrimonio, celebrato da Alberto Matano, gli sposi hanno scelto un allestimento elegante e classico, tra fiori bianchi e il “Libro delle risposte d’amore”, un dettaglio romantico per gli ospiti. Splendide le promesse, così come l’abito della sposa “wow”, un tripudio di tulle. Tutti i dettagli.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono sposati: i dettagli della cerimonia

Finalmente, il grande giorno per Roberta Morise ed Enrico Bartolini: la cerimonia si è tenuta all’Andana Resort, mentre la cena è stata curata dal ristorante stellato condotto da Bartolini. Poco più di un anno fa, l’incontro tra Morise e Bartolini: un vero e proprio colpo di fulmine. Pochi mesi fa è nato il figlio Gianmaria, e ora sono marito e moglie, pronti per la loro nuova vita insieme.

Le nozze sono state officiate dal conduttore Alberto Matano alla presenza di pochi ospiti, perlopiù amici, parenti e colleghi (in particolare Tinto, collega conduttore a cui la Morise è molto legata). Nella serata tra il 30 e il 31 agosto si erano tenuti già i primi festeggiamenti, con lunghe tavolate e la sorpresa della Morise, che ha scelto di cantare per il suo sposo. E insieme a lui ha, invece, intonato Più bella cosa non c’è di Eros Ramazzotti.

L’abito della sposa

Con lo sfondo mozzafiato della maremma, Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono uniti in matrimonio: la scelta dell’abito della sposa? A dir poco mozzafiato. Per lo sposo, un completo sartoriale scuro e camicia bianca, gemelli e papillon in pendant. La sposa, invece, ha optato per un abito molto classico, di Rebecca La Sposa, con strascico e schiena parzialmente scoperta: gonna vaporosa, maniche a palloncino e corpetto. Il tutto caratterizzato dal tulle, tessuto ideale per i matrimoni in estate.

La promessa di Roberta Morise

Tanta la commozione dei presenti, inclusa quella di Alberto Matano: “Con un filo di emozione vi dichiaro marito e moglie”. Un arco di rose bianche è stato lo scenario perfetto per suggellare il “sì” tra gli sposi. La cerimonia è stata speciale sotto ogni aspetto, ma a commuovere è stata la promessa della Morise per il suo Enrico, carica di parole d’amore.

“Ho sempre avuto un rapporto un po’ conflittuale con le promesse, soprattutto con quelle che rivolgevo a me stessa. (…) Una promessa però mi sento di fartela con grande serenità, consapevole che voglio mantenerla. Tu con me ti sei impegnato fin dal primo momento e io questa mano non ho intenzione di mollarla, voglio stringerla ancora più forte, lasciarla lì dov’è adesso, sul mio cuore, perché è quello il suo posto e questo me l’hai insegnato tu. Sei stato fin dal principio faro e rifugio, conforto e sostegno, guida e riparo. Ho pensato spesso di non meritarti, di essere inadeguata al tuo fianco, inconsciamente, forse all’inizio, ho persino provato ad allontanarti, convinta che una come me che ha imparato a bastare a se stessa, potesse farcela sempre anche da sola”.