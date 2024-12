Roberta Morise, il marito Enrico Bartolini: “Bella e solare, non pensavo di poterle interessare”

Lei è un amato volto televisivo, lui sul piccolo schermo è apparso soltanto poche volte ma è uno degli chef italiani più famosi. Enrico Bartolini ha conquistato il cuore di Roberta Morise poco più di un anno fa, dopo un primo incontro in cui già aveva capito quanto questa donna potesse essere importante per lui. Ne ha parlato in un’intervista, ricordando proprio quel momento e di come la vita di entrambi sia cambiata, in positivo.

Enrico Bartolini sul primo incontro con Roberta Morise

Con 14 Stelle Michelin è il cuoco più stellato d’Italia: “Molti pensano che io sia invincibile. In realtà non lo sono, ho grande paura del fallimento”, ha confessato a Cook – Racconti di Cucina. Ma l’intervista al magazine è stata anche l’occasione per raccontare del suo rapporto con la moglie Roberta Morise, che ha sposato lo scorso 31 agosto dopo la nascita del loro bambino, Gianmaria.

La conduttrice già aveva preso la parola a tal proposito, ospite di programmi come Vieni da Me e Verissimo, ma per Enrico Bartolini esporsi sulla propria vita privata non è così scontato. Del resto lui stesso ha ribadito “la televisione non è una mia priorità”. Stavolta, però, ha fatto un’eccezione.

“[Ho incontrato per la prima volta Roberta Morise, ndr] Attraverso una cara amica con cui venne a cena in un mio ristorante – ha raccontato nell’intervista -. Mi scrissero per ringraziarmi. Roberta è una donna molto bella e solare. Non pensavo di poterle interessare. Ci siamo rivisti a L’Andana ed è scoccato il colpo di fulmine”. Lo chef ha spiegato che a colpire la conduttrice è stato il suo “atteggiamento molto serio e garbato”.

L’amore ritrovato e le nozze

“Sono di nuovo innamorato, per fortuna. Mi auguro sia l’ultima esperienza che faccio. Avere un riferimento nella società di oggi sembra impossibile, se lo trovi vuol dire tanto. Chi mi conosce dice che è inspiegabile: nessuno pensava mi potesse accadere una cosa del genere. Però l’amore è una magia – aveva rivelato in una precedente intervista -. Negli anni ho capito che se ci si ferma al solito schema, se si cercano persone fatte sempre nello stesso modo per avere sempre lo stesso tipo di relazione in cui sei tu al comando, poi alla fine è inevitabile fare gli stessi errori. E distruggere tutto. Con Roberta sto provando a interrompere questo circolo”.

Da qui la storia è nota. In breve la coppia ha ricevuto la notizia più bella: la Morise era incinta del loro primo figlio. Il piccolo Gianmaria oggi ha sei mesi ed è stato protagonista del matrimonio di mamma e papà.

Il precedente divorzio e i figli avuti dall’ex moglie

Gianmaria non è il primo figlio di Enrico Bartolini. Lo chef ha già un divorzio alle spalle e dall’ex moglie ha avuto tre figli: Tommaso, che oggi ha 17 anni, Giovanni di 11 anni e Vittoria di 9 anni. “Li vorrei frequentare di più – ha detto di loro -, ma le separazioni sono esperienze complesse. Mentre con Gianmaria ho un’età più matura e una stabilità di coppia, finalmente. Me lo sto godendo. Al mattino gli faccio il bagnetto, ci gioco, gli preparo il latte, lo cambio”.