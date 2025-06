Fonte: IPA Roberta Morise ha annunciato il sesso e il nome del figlio

Roberta Morise non poteva scegliere modo più glamour per mostrare il suo secondo pancione. È incinta del secondo figlio, frutto dell’amore con il marito Enrico Bartolini. I due sono felicissimi e lei, di bianco vestita, ha pubblicato una dolce lettera, svelando il nome del nascituro.

Roberta Morise è incinta

Una dea che, con un look total white, si è mostrata raggiante. Sorriso pieno e guardo luminoso, con le mani poggiate sul ventre che accudisce una vita che sarà. È semplicemente meravigliosa negli scatti pubblicati, che offrono ai suoi fan un po’ di informazioni. Prima di tutto, però, danno la chance a tantissimi di lasciarle un cuore (più di 5mila) e un commento affettuoso.

Al tempo stesso ha anche confermato il sesso del piccolo, che sarà un maschietto, e il suo nome. La caption del post è una letterina molto breve, indirizzata a Enrico Bartolini:

Papà, mi prendo cura della mamma mentre tu sei via. Tengo d’occhio anche quel simpatico birbante di mio fratello Gianmaria. Ci manchi. Ti aspettiamo. Tuo, Enea”.

Un figlio inatteso

La famosa showgirl Roberta Morise ha oggi 39 anni, sei in meno di suo marito, lo chef Enrico Bartolini, che ha spento 45 candeline. È chiaro come i due avessero una gran voglia di una famiglia tutta propria. Lo dimostra la gravidanza conclusa lo scorso 24 maggio 2024. Poco tempo dopo, a febbraio 2025, circa, ha scoperto d’essere nuovamente in dolce attesa, con il piccolo Enea atteso per novembre.

In una recente intervista aveva già annunciato d’essere incinta per la seconda volta, indicando anche il mese per il quale la nascita è attesa: “Lo desideravo ma non pensavo accadesse così in fretta. Sono stata assalita dalle sensazioni. Prima dallo stupore, poi da smarrimento e paura. Ero felice, certo, ma anche spaventata. Forse non mi sentivo pronta ad avere un altro bambino, guardando Gianmaria così piccino”.

La storia d’amore

Non di certo le prime esperienze con la genitorialità per Enrico Bartolini. L’uomo ha infatti avuto un’altra famiglia in precedenza. Era già padre di tre figli, prima di accogliere al mondo Gianmaria. Il piccolo Enea sarà dunque il suo quinto.

L’incontro tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini è avvenuto tramite amici. I due si sono incontrati dopo la fine della relazione della showgirl con il suo storico ex, Carlo Conti. Un amore ufficializzato alla stampa a ottobre 2023, dopo giorni di gossip.

Nel 2024 è nato il loro primo figlio e pochi mesi dopo c’è stata la celebrazione del matrimonio. Che dire, tutto in pochissimo tempo. Del resto, quando si ha la certezza d’aver trovato la persona giusta, perché aspettare.

Lui l’aveva definita una donna dalla personalità insolita, rispetto a quanto sperimentato prima: “Mi diverte da matti”. Un amore che spera sia il suo ultimo. Qualcosa che definisce magico e inatteso. Un vero e proprio colpo di fulmine, come confermato dalla Morise a Caterina Balivo: “Appena l’ho visto, ho pensato fosse l’uomo che avevo sempre aspettato”.