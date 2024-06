Roberta Morise lascia l’ospedale con il figlio dopo il parto difficile: “Il giorno più bello”

Una splendida notizia per Roberta Morise, che finalmente può tornare a casa con il suo piccolo Gianmaria, nato dall’amore con lo chef Enrico Bartolini lo scorso 24 maggio. Per la conduttrice però non sono stati giorni facili: a causa di alcune complicazioni post parto il figlio è rimasto in ospedale per un paio di settimane, ma adesso tutto sembra essersi risolto per il meglio.

Roberta Morise torna a casa con Gianmaria dopo i giorni difficili

“Il giorno più bello della mia vita“: una gioia incontenibile quella di Roberta Morise che dopo essere diventata mamma del piccolo Gianmaria lo scorso 24 maggio sta finalmente tornando a casa con lui. Lo ha mostrato su Instagram, pubblicando delle storie fuori dall’ospedale, dove ad attenderla c’è il compagno Enrico Bartolini, anche lui impaziente di abbracciare il figlio.

Morise non è mai scesa nei particolari, ma sui social nei giorni scorsi aveva raccontato di aver vissuto alcuni momenti di difficoltà dopo il parto, tanto che il piccolo è rimasto ricoverato alla Clinica Mangiagalli di Milano per alcuni giorni.

I problemi dopo il parto

La conduttrice crotonese non ha mai perso la speranza e aveva rassicurato i suoi follower sulle condizioni del suo piccolo, ringraziando tutti della vicinanza e dell’affetto dimostratole.

Nelle storie di Instagram aveva ribadito quanto fosse importante il sostegno del compagno Enrico Bartolini, fotografato con camice e mascherina davanti alla culla: “Sei tu il mio eroe. La mia roccia e il mio unico sostegno. Grazie papà. Passerà presto questa bufera, lo meritiamo entrambi, lo merita il nostro piccolo elefantino”.

“Noi stiamo ancora lottando… Ma vinceremo noi“, aveva aggiunto, fiduciosa che tutto potesse risolversi per il meglio. E così è stato: oggi finalmente possono iniziare una nuova avventura, la loro vita in tre.

L’amore con Enrico Bartolini

Oggi non potrebbero essere più felici: Roberta Morise ed Enrico Bartolini hanno finalmente abbracciato il loro bambino, il piccolo Gianmaria, nato da un amore ancora fresco ma estremamente travolgente, che li ha visti diventare genitori a pochi mesi dall’inizio della loro frequentazione.

Ospite a La Volta Buona aveva raccontato del loro legame: “Siamo il giorno e la notte. Io vado a tremila e lui è super pacato. È stato tutto molto veloce ma sono tanto felice. Non c’era un progetto, assolutamente. Dicevo che mi sarebbe piaciuto diventare mamma, ma non ci pensavo. Ci siamo sentiti subito affini. Lui è l’anima gemella. Esiste davvero”.

E dopo aver trovato questo amore così puro e importante, si è avverato anche il suo sogno di diventare mamma: “Appena ho smesso di dirlo ad alta voce e pensarci, è capitato”, aveva rivelato nel salotto di Caterina Balivo.

L’annuncio della nascita del piccolo è arrivato il 30 maggio su Instagram, quando la conduttrice ha condiviso la foto del piedino del suo bambino appena nato: “Il 24 maggio è arrivato Gianmaria. I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto”.

Adesso tutto è pronto per ultimare i dettagli delle nozze, in programma a fine agosto: “Con noi ci sarà anche il nostro bambino: avrà tre mesi, che emozione”, aveva detto a Gente. “Penso che la vita mi ha regalato tutte le gioie che ho sempre sognato“.