Nozze Roberta Morise e Enrico Bartolino celebrate da Alberto Matano. Location, look e ospiti

Fonte: IPA Il matrimonio tra Roberta Morise e Enrico Bartolini

Nell’ultimo sabato di agosto, una popolare showgirl calabrese di 37 anni e lo chef 44enne con più stelle Michelin d’Italia convolano a nozze. Il 31 agosto è il giorno del fatidico sì tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini. Anzi, sono tre i giorni di festeggiamenti, dal venerdì alla domenica in una “festa bucolica” nella Maremma Toscana. “Ci saranno tutte le persone a noi a care, canteremo e balleremo” ha anticipato la sposa sui social. E, naturalmente, non mancherà il piccolo Gianmaria, il primo figlio della coppia nato qualche mese prima. A ufficiare l’unione, il giornalista Alberto Matano.

3 giorni di matrimonio e Alberto Matano ufficiante

Dietro il matrimonio da sogno della showgirl Roberta Morise c’è lo zampino della wedding planner delle star, Alessandra Grillo. L’esperta di matrimoni da urlo ha trasformato in una cornice fiabesca L’Andana, il resort di lusso della famiglia Moretti a Castiglione della Pescaia, in Maremma, dove si trova lo stellato La Trattoria, uno dei ristoranti dello chef Enrico Bartolini – lo stesso della prima cena fuori assieme al piccolo Gianmaria. Venerdì 30 agosto una festa di benvenuto, sabato la cerimonia e il party, domenica un brunch di commiato: tre giorni di festeggiamenti per la coppia.

Assieme a loro gli amici, la famiglia e un ospite molto speciale. A celebrare le nozze è il giornalista Alberto Matano. Fu la sposa a chiederglielo, cogliendolo di sorpresa durante una puntata de La Vita in Diretta. “Che cosa? Padre Albe, dunque? – aveva risposto lui entusiasta – Sarei felicissimo e sono già lì naturalmente, evviva”. Testimone della conduttrice un altro volto noto della televisione italiana, Nicola Prudente, in arte Tinto, che dove aver accompagnato Morise nelle avventure della trasmissione Camper in Viaggio, è oggi tra i suoi più grandi amici.

Il look della sposa e l’allestimento rosso fuoco

Se la location è da sogno, l’allestimento non è da meno. La cena di benvenuto, che anticipa la festa ufficiale, si è tenuta – così come svelato dalle storie Instagram degli ospiti vip – nell’incantevole giardino de L’Andana. Un lungo, unico tavolo, circondato dal verde e illuminato da una cascata di luci. Color rosso fuoco, scelta originale per un matrimonio ma decisamente riuscita. Nel menù il testo di A mano a mano, tra le più romantiche canzoni di Rino Gaetano.

La sposa indossava un bell’abito in stile bucolico, un po’ da gitana. Bianco (naturalmente), lungo e morbido in quello che sembra essere un pregiato cotone. Corpetto con ricami rossi e particolari spalline tenute su da un anellino dorato. Spagnoleggiante l’acconciatura: uno chignon tiratissimo, ornato da un grande fiore che riprende quelli delle decorazioni. Balli e canti fino a tarda notte, con la sposa che ha dedicato una dolce serenata al suo bello e lui che ha risposto con un casqué.

Colpo di fulmine tra Roberta Morise e Enrico Bartolini

La scintilla tra Roberta e Enrico è scattata proprio al ristorante La Trattoria. Era il 31 luglio 2023, lei era al ristorante con un’amica e, entusiasta dell’esperienza, ha raccontato il pranzo su Instagram – con tanto di tag al locale. E proprio quel tag ha fornito allo chef l’assist per contattare la bella ospite. “A fine agosto, in una serata bellissima a Milano, è iniziata la nostra storia d’amore” ha raccontato lei. E a settembre, la notizia più lieta: Roberta è incinta, pronta a diventare mamma per la prima volta, mentre Bartolini ha tre figli da un matrimonio precedente. Il piccolo Gianmaria è nato a maggior 2024. A febbraio, in un altro dei ristoranti della chef, a Dubai, è arrivata la proposta di matrimonio, nel giorno di San Valentino. Quando l’amore c’è, non si può aspettare. In meno di un anno, Roberta Morise e Enrico Bartolini sono passati dall’essere degli sconosciuti al creare una splendida famiglia.