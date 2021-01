Roberta Giarrusso, il balletto in lingerie conquista Instagram

editato in: da

Roberta Giarrusso ha incantato Instagram pubblicando sul suo profilo Instagram il video divertentissimo del balletto in lingerie dove mostra un fisico strepitoso.

L’attrice conquista miglia di follower con il suo siparietto danzante e condividendo la clip su Instagram commenta: “A grande richiesta 🤣 allora ve lo posto dai Colpa di @riccardo_dipasquale”, ovvero suo marito, produttore cinematografico e discografico, con cui ha festeggiato il 16 giugno 2020 il primo anniversario di matrimonio.

Nel video Roberta Giarrusso si scatena in un balletto hip hop, a piedi scalzi e indossando un completo intimo nero, a dir la verità molto casto. Classe 1982, l’attrice ed ex Miss Televoto 2001 non ha nulla da invidiare alle ventenni e i suoi addominali sono d’acciaio.

In molti si precipitano a complimentarsi su Instagram per il divertente stacchetto e tra questi molti nomi vip. Come Chiara Giordano che scrive: “Olé” o Eleonora Pedron. Il ritmo sincopato fa venire la cervicale a qualcuno: “A me è venuta la cervicale solo a guardarti 😂😂 però ne è valsa la pena”. Altri restano incantati: “Splendida, fanne spesso di questi video”. Non mancano i commenti ironici: “Questa sei tu dopo le feste!!! Figurati prima!!!😘bella!!”. Di certo non le manca l’energia, come nota qualcuno: “Ammappateee, super energica e bella Robi”. E c’è chi vorrebbe vederla in altri video: “Splendida, fanne spesso di questi video”. La Giarrusso replica con ironia: “no che poi ho i dolori il giorno dopo”.

La bella Roberta incassa i complimenti: è semplicemente strepitosa e molto divertente. In qualche modo ricorda lo stile di Michelle Hunziker, sempre piena di grinta, pronta a far sorridere i suoi fan e ad alleggerire anche i momenti più difficili, giocando con classe con la propria bellezza.

E a proposito di bellezza, Roberta Giarrusso dopo la partecipazione di Miss Italia si è data al cinema e alla tv dove ha conquistato gli italiani partecipando a fiction di successo come Carabinieri, Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Il Commissario Manara e nel 2020 nel Commissario Montalbano.

Si è distinta con le imitazioni a Tale e Quale Show, mentre con suo marito Riccardo Di Pasquale ha partecipato a Pechino Express sotto il nome de I Promessi Sposi. Roberta è anche mamma di Giulia, nata il 20 luglio 2017 dall’amore per il suo consorte.