Elisabetta Gregoraci in ospedale: il ricovero e il messaggio ai fan

Attimi di apprensione per Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, ex moglie di Flavio Briatore, è finita in ospedale. A farlo sapere la diretta interessata, che ha condiviso su Instagram una foto con una flebo al braccio. La presentatrice ha spiegato che da qualche giorno è alle prese con dei problemi di salute non precisati. Forse uno stress eccessivo, dovuto anche ai nuovi impegni di lavoro dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci in ospedale con la flebo al braccio

Elisabetta Gregoraci ha postato una storia sui social in cui ha una flebo al braccio. “E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti – ha scritto la 42enne – Ora tocca a me…Settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale. Poi uscita, ora sono nuovamente qui…Nulla di grave, non preoccupatevi ma devo un attimino pensare a me. Voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi”.

Prontamente è stata supportata dai follower, una fanpage ha infatti commentato: “Piccolo pit stop…torniamo più forti di sempre e con un’energia spropositata. Daje Eli”. Probabile che la Gregoraci stia facendo i conti con un forte stress causato dagli impegni di lavoro. A breve tornerà in tv con il nuovo programma Questione di stile, in seconda serata su Rai2.

Nell’ultimo periodo Elisabetta Gregoraci è stata anche costretta a separarsi dal figlio Nathan Falco. Il ragazzo, che oggi ha tredici anni, si è trasferito in un collegio in Svizzera. “Gli ho preparato un sacco di lettere e gli ho detto: ‘Amore mio, se ti manca mamma leggile, sarà come se fossi con te’. Nathan è felicissimo, ha già mille amici e forse tornerà fidanzato”, ha raccontato Elisabetta a Storie di donne al bivio di Monica Setta.

La Gregoraci può consolarsi con il fidanzato Giulio Fratini, con il quale la relazione procede a gonfie vele ormai da due anni. Nonostante la differenza d’età – lei più grande di lui di ben dodici anni – la coppia è molto unita e affiatata e Elisabetta, quando non è impegnata col lavoro o con il figlio, dedica tutte le sue attenzioni a Fratini, giovane imprenditore di successo.

Elisabetta Gregoraci alla guida di Questione di stile

A fine settembre Elisabetta Gregoraci debutterà alla guida di Questione di stile, nuovo format in onda in seconda serata su Rai2. Il programma, sviluppato in modo leggero senza dimenticare la chiave della rappresentazione e dell’approfondimento, coinvolgerà il pubblico in un viaggio affascinante tra stili e tendenze nel mondo.

Elisabetta Gregoraci non sarà solo una semplice conduttrice ma in qualità di capitano, guiderà una squadra di inviate e inviati che andranno alla scoperta delle avanguardie del made in Italy e non solo, esplorando il lusso, le stravaganze e le mode. Ogni inviato avrà una particolarità che lo rende un personaggio caratteristico, come la bellezza, l’irriverenza, l’ironia o l’impertinenza, con obiettivi e missioni definite da compiere.

Ciascuna puntata racconterà, attraverso i servizi, prodotti, modi e stili di vita, e personaggi, coinvolgendo il telespettatore in una vera e propria esperienza immersiva. Per la Gregoraci uno show di rivalsa dopo l’addio forzato a Battiti Live.