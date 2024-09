Elisabetta Gregoraci, la verità su Battiti Live: “Non lo avrei mai lasciato”

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Lunedì 9 settembre su Rai2 è attesa l’intervista rilasciata da Elisabetta Gregoraci a Storie di Donne al Bivio da Monica Setta. Tanti i temi affrontati, come il suo rapporto con Flavio Briatore, il futuro del figlio Nathan e la conduzione mancata di Battiti Live. Quel posto, che è stato preso da Ilary Blasi, che lei non avrebbe mai lasciato, soprattutto dopo 7 anni di presenza.

Battiti Live, la verità di Elisabetta Gregoraci

A Storie di Donne al Bivio, Elisabetta Gregoraci ha detto la sua verità su Battiti Live, la cui conduzione, alla fine, è stata affidata a Ilary Blasi. Un po’ a sorpresa, dobbiamo dire, perché fino a oggi aveva scelto di non rilasciare dichiarazioni in merito. “Amo seguire progetti lunghi e, fosse stato per me, non avrei lasciato Battiti Live dopo sette anni”. Al posto della Gregoraci e di Alan Palmieri, abbiamo visto Ilary Blasi e Alvin: sebbene molto apprezzati, tanti fan hanno comunque sentito la mancanza dei conduttori storici.

Non poche settimane fa, aveva parlato dello studio di Battiti come di una famiglia. “Quel programma, quello studio, con tutti gli operatori hanno rappresentato per me una grande famiglia. Quest’anno la conduzione è passata alla Blasi, ma non oso pronunciarmi a riguardo“. E sulla Blasi, in effetti, non ha voluto dire nulla, scegliendo la strada della discrezione. Dopo Mediaset, in ogni caso, per la Gregoraci è tempo di rimettersi al lavoro: dal 26 settembre la vedremo in Rai con Questioni di Stile.

Il rapporto con Flavio Briatore

Nonostante il matrimonio con Flavio Briatore sia finito da anni (sono stati sposati dal 2008 al 2017), in realtà sono sempre rimasti una famiglia: condividono l’amore per Nathan Falco, il figlio nato nel 2010. Come ha conquistato l’imprenditore, che in passato ha avuto flirt e storie con Naomi Campbell e Heidi Klum, tra le modelle più belle al mondo? In un modo insolito, in realtà: con una camomilla.

A Storie di Donne al Bivio, ha raccontato che tutto è nato con una camomilla in discoteca, ordinata dalla stessa Gregoraci. “Fu colpito da me perché in discoteca ordinai una camomilla. Il giorno dopo cominciò a scrivermi biglietti bellissimi in cui mi diceva che ero speciale. Mi ha conquistata con la poesia”. Tra loro l’amore passionale si è ormai sopito, eppure sono sempre insieme: la famiglia viene prima di tutto.

“Il matrimonio è finito, ma noi ci vediamo spessissimo e siamo uniti come genitori per il bene del nostro Nathan Falco. Lo abbiamo accompagnato al college. Gli ho preparato un sacco di lettere e gli ho detto: ‘Amore mio, se ti manca mamma leggile, sarà come se fossi con te’. Nathan è felicissimo, ha già mille amici e forse tornerà fidanzato”. Una nuova avventura per Nathan Falco e anche per mamma Elisabetta in Rai: riguardo al futuro di Battiti Live, tuttavia, non si conosce ancora molto. Probabilmente, però, visti gli ottimi ascolti su Canale5 ottenuti dal duo Blasi-Alvin, torneranno entrambi: per molti, la coppia televisiva ha funzionato (un po’ come quando erano all’Isola dei Famosi in veste di conduttrice e opinionista).