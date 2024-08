Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco Briatore sono legati da un rapporto davvero speciale, che traspare dai diversi contenuti digitali, dove entrambi appaiono come protagonisti. Di recente, infatti, la conduttrice televisiva ha condiviso una nuova foto, insieme al ragazzo, che li ritrae abbracciati e, in seguito, la showgirl ha raccontato la loro speciale relazione, durante un’intervista.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Elisabetta Gregoraci si è sbilanciata anche sul conto di Ilary Blasi, nuova conduttrice del suo Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci, il rapporto con il figlio

Elisabetta Gregoraci è diventata mamma nel 2010, anno di nascita di Nathan Falco Briatore, avuto dal matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore. La conduttrice televisiva ha un rapporto molto stretto con il figlio, che è stato descritto dalla stessa, anche nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000. Nella stessa, la showgirl ha anche rivelato che il giovane partirà presto per studiare in Svizzera, anche se ciò non la entusiasma del tutto: “Per Nathan sarà un momento di crescita. Anche a me non fa tanto piacere l’allontanamento di mio figlio però mi consolo pensando che tutto sommato lui andrà a studiare ad appena un’ora da Milano”.

Prima della sua partenza, Elisabetta Gregoraci sta passando diverso tempo con il figlio, in vacanza in diversi luoghi di villeggiatura italiani. Ma la conduttrice televisiva ha passato dei giorni spensierati al mare anche con il fidanzato Giulio Fratini, con cui ha smentito ogni eventuale crisi o tradimento.

Parlando del figlio, Elisabetta Gregoraci ha rivelato che Nathan Falco Briatore è geloso di lei e non sempre è d’accordo con il suo modo di vestire: “A volte lui non condivide il mio look un po’ trasgressivo e forse un po’ troppo giovane perché, come tutti i figli maschi, fondamentalmente è geloso di me. A volte mi riprende: ‘Mamma non esagerare’. Io cerco di non turbarlo e sono molto felice di questa sua possessività”.

Infine la conduttrice televisiva ha svelato anche come reagiva da piccolo il figlio alla presenza di giornalisti e fotoreporter: “Quando era piccolo, vedendo l’assalto dei paparazzi nei confronti miei e del padre, era molto infastidito e mi chiedeva il perché la nostra famiglia fosse il bersaglio di tante paparazzate. Semplicemente gli rispondevo che sia io che il papà eravamo due persone molto note e che pertanto era naturale avere tanta attenzione da parte di giornalisti e fotoreporter”.

Elisabetta Gregoraci, le parole su Ilary Blasi

Nel 2024 Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di un nuovo progetto lavorativo, passando da Mediaset alla Rai, dove ha preso il timone di un nuovo programma televisivo, Made in Sud. Alla produzione tv che l’aveva vista protagonista in precedenza, Battiti Live, la conduttrice è rimasta, però, molto legata e l’ha descritta come una grande famiglia: “Quel programma, quello studio, con tutti gli operatori hanno rappresentato per me una grande famiglia”.

Lo show musicale, adesso, è passato a Ilary Blasi che, insieme ad Alvin e a Rebecca Staffelli, ha ottenuto un ottimo successo in termini di pubblico. Elisabetta Gregoraci ha commentato questo cambio di conduzione tra lei e l’ex moglie di Francesco Totti, con una dichiarazione sibillina: “”Quest’anno la conduzione è passata alla Blasi, ma non oso pronunciarmi a riguardo”.