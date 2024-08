Elisabetta Gregoraci, vacanze d’amore con Giulio Fratini: coppia felice a Forte dei Marmi

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Elisabetta Gregoraci, 10 bikini (con addominali d'acciaio) che hanno fatto la storia

L’estate è il momento in cui il sole splende più forte, ma per Elisabetta Gregoraci l’amore brilla ancora di più. La showgirl e conduttrice televisiva, che da anni incanta il pubblico con la sua eleganza e il suo fascino, ha deciso di concedersi un po’ di relax insieme al suo compagno, l‘imprenditore Giulio Fratini.

E quale luogo migliore per trascorrere momenti di intimità e serenità se non la splendida cornice di Forte dei Marmi? In un contesto fatto di mare cristallino e paesaggi mozzafiato, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sembrano più uniti che mai, confermando così la solidità di un amore che, nonostante le sfide e la distanza, continua a crescere giorno dopo giorno.

Elisabetta Gregoraci, vacanze d’amore con Giulio Fratini

Le vacanze estive di Elisabetta Gregoraci non passano mai inosservate, e quest’anno non fa eccezione. Dopo un inizio di stagione segnato da un clima capriccioso, la Gregoraci ha deciso di fuggire dalla routine quotidiana per concedersi un po’ di pace e tranquillità. E quale migliore occasione per farlo se non al fianco di Giulio Fratini, l’uomo che da due anni le fa battere il cuore?

A Forte dei Marmi, una delle località più esclusive della Toscana, la coppia ha trascorso giornate all’insegna del relax e della complicità. Nonostante il tempo incerto, Elisabetta Gregoraci è apparsa più radiosa che mai, scegliendo outfit che combinano eleganza e praticità, sempre con un tocco di stile impeccabile.

In spiaggia, lontano dagli sguardi indiscreti ma non da quelli attenti dei paparazzi, Elisabetta e Giulio non hanno nascosto il loro amore, scambiandosi baci e tenerezze alla luce del sole. Le foto esclusive pubblicate dal settimanale Gente non lasciano spazio a dubbi: la loro relazione procede a gonfie vele, tra la Toscana e Montecarlo, dove la Gregoraci vive con il figlio Nathan Falco, avuto dall’ex marito Flavio Briatore.

Il look estivo di Elisabetta

Elisabetta Gregoraci è sempre stata un’icona di stile, e anche in vacanza non ha deluso le aspettative. Nonostante le temperature incerte, la showgirl ha sfoggiato un look sobrio ma elegante: una maglia a collo alto, pantaloni e un gilet kaki, completati da un paio di sneakers. Un outfit che ha suscitato sorpresa tra i fan e gli osservatori, abituati a vederla in abiti più appariscenti.

Ma forse è proprio la serenità che Giulio Fratini le trasmette a spingerla verso uno stile più sobrio e rilassato. Come sottolineato dal settimanale Gente, la Gregoraci sembra aver trovato un equilibrio perfetto tra eleganza e semplicità, mostrando che anche in vacanza si può essere alla moda senza esagerare.

La nuova vita di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha sempre vissuto la sua vita sotto i riflettori, ma negli ultimi anni ha scelto di essere più riservata, soprattutto per proteggere il suo rapporto con Giulio Fratini. La loro storia è iniziata circa due anni fa, ma solo recentemente la coppia ha deciso di mostrarsi più apertamente in pubblico.

“Sono diventata più riservata”, ha confessato la Gregoraci in un’intervista a Gente. “Preferisco vivere giorno dopo giorno piuttosto che sbandierare i sentimenti. Giulio mi fa stare bene e rispetta la mia vita, i miei spazi. E questo per me è un valore imprescindibile”.

Queste parole riflettono una maturità che arriva dopo anni di esperienze e di scelte difficili. La Gregoraci, infatti, ha sempre messo al primo posto il benessere del figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore.

Nonostante la differenza d’età tra lei e Giulio (Fratini è più giovane di 12 anni), la coppia sembra aver trovato un equilibrio perfetto, basato sul rispetto reciproco e sulla voglia di vivere serenamente la loro storia.