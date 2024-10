Elisabetta Gregoraci a La volta buona: “Ho rischiato un rene”. Lo sforzo per il figlio Nathan

Elisabetta Gregoraci racconta a "La volta buona" il motivo del ricovero in ospedale e come ha affrontato il difficile periodo

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Nell’ospitata del 10 ottobre a La volta buona, Elisabetta Gregoraci ha raccontato a Caterina Balivo i motivi del suo ricovero in ospedale, che risale ormai a due mesi fa. In studio la showgirl e conduttrice è apparsa in splendida forma, con un abito asimmetrico color burgundy abbinato a un lungo blazer dello stesso colore e décolleté color crema, che ha prontamente tolto per cantare e ballare (“Anche se oggi mi sono alzata con il collo bloccato”, ha specificato).

Elisabetta Gregoraci a La volta buona: “Ho rischiato un rene”

Quello che è capitato a Elisabetta Gregoraci è stato un fulmine a ciel sereno. La conduttrice si è sentita male improvvisamente, durante una trasferta a Roma dove si era recata per registrare un’intervista televisiva. “Mi è venuta la febbre e pensavo di avere l’influenza, ma è salita a trentanove. Prendevo la tachipirina, scendeva e poi risaliva” ha spiegato Elisabetta. “Sono passati alcuni giorni, ho fatto anche i test Anti-Covid”.

Alla fine si è presentata all’intervista in programma, ma sul posto ha avuto un malore dovuto alla febbre. “Mi hanno dato la tachipirina e sono stata meglio” ha rivelato. Ma, una volta a casa, sua sorella Marzia le ha imposto di fare qualche accertamento. “Torno a casa e mia sorella mi dice ‘Ti porto a fare delle analisi’. Io non volevo, lei ha insistito. Siamo andate in clinica e mi hanno ricoverato, sono rimasta lì dieci giorni” ha proseguito. Del ricovero si è parlato qualche mese fa, ma non era nota la causa.

La diagnosi? Un’infezione alle alte vie urinarie che stava attaccando il rene. “È stata una cosa pericolosa, ho rischiato un rene” specifica Elisabetta, che ha tenuto a sottolineare di aver mantenuto il sorriso sempre, anche in ospedale, soprattutto per non far preoccupare il figlio Nathan. Ora è sotto controllo, sta bene ma i medici le hanno prescritto una vita meno stressante.

“Mi hanno trattato con degli antibiotici per dieci giorni, adesso sto bene. È successo perché avevo le difese immunitarie basse”.

Elisabetta Gregoraci parla di Flavio Briatore

Come in ogni intervista, è venuto poi il momento di parlare dell’ex storico Flavio Briatore, che – ha chiarito Elisabetta – le è stato vicino nel momento della malattia. Gregoraci ha rivelato di essere stata sorpresa e provata da quell’improvvisa stanchezza e fatica, proprio lei che è abituata a condurre una vita molto attiva.

Su Raidue debutta un programma dedicato proprio alla coppia: Casa Briatoraci, che qualcuno ha paragonato a Casa Vianello, anche se c’è sempre chi chiede di non fare paragoni con i due miti comici della televisione italiana. Torneranno insieme? Nessuna conferma da parte di Elisabetta.

“Noi ci punzecchiamo molto, nella vita reale siamo proprio così. Io dico una cosa, lui un’altra. È un programma in cui ci facciamo vedere in maniera naturale, con tutti i pregi e i difetti” racconta la presentatrice. E chiosa: “Nathan a volte ci chiede ‘Ma perché siete sempre insieme? Non siete separati?’”. A questa domanda Elisabetta risponde sempre che lei e Flavio sono e rimarranno per sempre una famiglia.

“Bisogna innanzitutto pensare al bene dei nostri figli, noi pensiamo a Nathan. Ci sono delle giornate in cui (io e Flavio, ndr) non ci sopportiamo, ma noi viviamo a 500 metri di distanza, spesso ceniamo insieme con o senza Nathan”.