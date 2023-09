Elettra Lamborghini e la lite con Malgioglio: “L’orario va rispettato”

Fonte: IPA Elettra Lamborghini, look da diva anni ’60 alla prima de I Guardiani della Galassia

Elettra Lamborghini non le manda a dire. Dopo che la notizia di una presunta lite con Cristiano Malgioglio ha fatto il giro del web, la cantante ha voluto dire la sua sulla faccenda, non risparmiando qualche frecciatina al collega più grande. A lanciare lo scoop è stato Dagospia, che ha raccontato di screzi e tensioni dietro le quinte del Padova Pride, dove entrambi gli artisti erano ospiti. Fatto confermato dall’ereditiera, che però ci ha tenuto a fare delle precisazioni importanti.

Perché hanno litigato Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio

Secondo la versione fornita dal portale di Roberto D’Agostino, Cristiano Malgioglio sarebbe andato su tutte le furie perché l’agente di Elettra Lamborghini gli avrebbe chiesto di far esibire prima la 29enne che aveva un aereo privato che l’aspettava. Zia Malgy, inoltre, non avrebbe apprezzato la scelta della giovane di transennarsi nella sua tenda come una diva per non essere disturbata dai fan.

“Ultimamente sui social leggo un sacco di notizie riguardanti me di cui francamente non ne so niente. Non smentisco perché sono stanca di smentire tutto, tanto ho capito che il gioco è un acchiappa click dei social”, ha premesso Elettra Lamborghini. La cantante ha fatto sapere di essere “caduta dal pero” quando ha appreso la notizia visto che la sua esibizione era prevista alle 23, come richiesto, e non c’era alcun jet privato ad attenderla.

Elettra si è così scagliata contro Cristiano Malgioglio: “È un mio amico e dico, ca**o, dimmelo in faccia. Ti ho pure salutato prima di entrare”. “Il mio show è stato concordato prima delle 11 di sera. Quest’anno ho deciso di fare concerti solo miei e apparizioni in solamente altri tre posti, di 40 minuti. Non reggo più orari come l’una, quindi era stato deciso per le 11. Non avevo nessun aereo privato da prendere, niente di tutto ciò”, ha dunque spiegato Elettra, che ha confermato che c’è stato un cambio di scaletta ma non a causa sua.

E poi ancora: “Non avevo nessun aereo privato da prendere, niente di tutto ciò, il giorno dopo avevo un impegno molto importante. Se canti da due ore, forse c’è qualcosa che non va. L’orario va rispettato. Ho aspettato per il pubblico, adesso devo leggere queste cose, baruffe da bambini di cinque anni. Se vuoi chiamami. Non ascoltate queste ca**ate. Io quella sera lì stavo tornando a casa mia e non avevo nessun aereo da prendere. Non so chi diavolo ve l’abbia detto ma se era concordato un certo orario va rispettato”.

Fonte: IPA

Nessun commento è invece ancora arrivato da parte di Cristiano Malgioglio, da sempre molto schietto e senza troppi peli sulla lingua. Non è da escludere un intervento in qualche puntata della prossima edizione di Tale e Quale Show, in partenza venerdì 22 settembre su Rai Uno, dove ritroveremo il 78enne nelle vesti di giurato. Elettra Lamborghini viene spesso imitata nel programma e chissà che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non si lasci andare a qualche confessione inedita…

Anche l’ereditiera è protagonista in televisione in questo periodo: è la nuova giurata di Italia’s Got Talent, cominciato ufficialmente lo scorso primo settembre su Disney+ e guidato da Aurora e Fru dei The Jackal. Elettra è affiancata da Mara Maionchi, Frank Matano e Khaby Lame.