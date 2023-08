Elettra Lamborghini sviene dopo il concerto: paura per la cantante

Fonte: Getty Images Elettra Lamborghini

Attimi di paura per Elettra Lamborghini. La cantante ha accusato un malore dopo l’ultimo concerto che ha tenuto in Sicilia, a Mazara del Vallo, ed è svenuta dietro le quinte del palco. A raccontare tutto la diretta interessata, che ha condiviso su Instagram alcune foto in cui viene soccorsa da un collaboratore che le tiene le gambe alzate.

Malore per Elettra Lamborghini dopo il concerto in Sicilia

“Sono svenuta per il caldo dopo il concerto”, ha scritto Elettra Lamborghini sui social network. “Faceva davvero tanto caldo”, ha aggiunto. E poi ancora: “Ehi amici questo è dopo… sono appena svenuta ma noi non molliamo niente faceva troppo caldo, forse ho perso troppi liquidi e ho mangiato troppi cannoli“.

Nonostante lo spavento la cantante 29enne non ha perso la sua verve che è da sempre il suo tratto distintivo. Anche se nell’ultimo periodo Elettra è stata messa a dura prova: lo svenimento è l’ennesima disavventura con la quale la Lamborghini ha avuto a che fare. Lo scorso weekend l’artista si è ritrovata con il collo bloccato poco prima di un live a Tottea, in provincia di Teramo.

Invece a inizio agosto, mentre si esibiva sul palco di Sammichele di Bari, durante il suo Elettraton tour, Elettra è stata colpita da una bottiglietta d’acqua e ha fermato il concerto. Per fortuna nessuna grave conseguenza ma la Lamborghini ha replicato furiosamente: “Dove è quel cornuto? Io te la sbatto in testa la bottiglietta d’acqua, vediamo se ti può far piacere, ok? Se hai le pa**e chiedi scusa, perché potevi farmi male…”.

Il ritorno in televisione di Elettra Lamborghini

Presto Elettra Lamborghini tornerà in televisione: è stata infatti scelta come nuova giurata di Italia’s Got Talent. L’ereditiera sarà affiancata dalla new entry Khaby Lame e dai riconfermati Frank Matano e Mara Maionchi. I conduttori della nuova edizione saranno invece Aurora e Fru dei The Jackal, che sostituiranno Lodovica Comello, al timone del programma dal 2016 al 2022. La tredicesima edizione dello show partirà ufficialmente il prossimo primo settembre su Disney+.

Elettra Lamborghini e la scelta sui figli

Dal 2020 Elettra Lamborghini è sposata con il deejay olandese Afrojack. Un’unione solida ma vissuta lontana da gossip e riflettori. La cantante deve fare i conti con una domanda spinosa, quella relativa ai figli. Elettra ha ribadito più volte che per ora è molto impegnata con il lavoro, che la porta in giro per il mondo, e non ha intenzione di allargare la famiglia. La Lamborghini sogna di diventare mamma ma sente che ora non è il momento giusto e pertanto preferisce attendere.

“Un figlio? Ci pensiamo e lo desideriamo entrambi ma non è ancora il momento giusto. – ha spiegato Elettra Lamborghini in un’intervista rilasciata a Di Più TV – Perché, quando diventerò mamma, voglio essere la migliore del mondo. Voglio fare le cose per bene, dare a mio figlio o figlia, tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile perché sono molto concentrata sul mio lavoro, che mi sta dando tante soddisfazioni. Ho un sacco di impegni e pochissimo tempo libero”.