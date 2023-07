Elettra Lamborghini è stanca, sfogo sofferto: “Un figlio non ti rende mamma”

Fonte: IPA Elettra Lamborghini risponde alla voci sulla sua gravidanza

Elettra Lamborghini è abituata al gossip e alle domande insistenti sulla sua vita privata. A volte, però, quando è troppo è troppo. Negli ultimi giorni ha infatti sfruttato il suo profilo Instagram per togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe.

Ha lanciato due messaggi molto importanti, validi per sé e non solo. Tutto ha avuto inizio con il suo aspetto fisico, per poi arrivare a una domanda che le viene posta con una certa regolarità: sei incinta?

Elettra Lamborghini non è incinta

Non è la prima volta che Elettra Lamborghini affronta il tema della maternità, anche perché non è la prima volta che circolano voci sul suo conto in merito. È felice al fianco di suo marito Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, sposato nel 2020, e per il momento non ci sono progetti per diventare genitori.

È scesa nel dettaglio stavolta, pubblicando una storia Instagram alquanto amara. Ha pregato tutti di smetterla di chiederle se sia incinta. Si tratta di un’ossessione, ha spiegato: “Amo alla follia i bambini e credo si veda palesemente. Mi sento già mamma, anche se non ne ho ancora uno”.

La curiosità dei fan ha raggiunto livelli allarmanti, al punto che la cantante si è sentita in dovere di precisare qualcosa che dovrebbe essere scontato: chiedere a una donna costantemente se sia incinta non è cosa di buon senso.

Tante donne non riescono a concepire un figlio, soffrendo enormemente nel dover parlare dell’argomento. La domanda in questione è inoltre sofferta anche per Elettra, dal momento che il suo non essere incinta dipende da svariati fattori.

I bambini non sono giocattoli, ci ha tenuto a sottolineare, e non approva chi decide di metterli al mondo alla leggera: “Quando sarà il momento, voglio poter avere tutto il tempo del mondo da potergli dedicare. Tempo che al momento non ho”.

In questa fase sta dando la precedenza al suo lavoro, che adora, e non intende avere un figlio per poi doverlo vivere soltanto a metà: “Ricordo sempre che ci sono persone che non ne possono avere. Questa domanda è dolorosa per loro e per me, ogni volta. Un figlio non fa di te una mamma. Conoscono chi ne ha e sono molto meno materne di chi non ne ha nessuno”.

Fisico senza chirurgia

Ad oggi, quindi, Elettra Lamborghini è concentrata sulla sua vita di coppia e sul lavoro. Ci sarà tempo per avere un figlio e, quando sarà, il piccolo avrà tutta la sua attenzione. Lei spera in un mondo migliore, ha detto, per questo intende prendersi il tempo necessario per educarlo come si deve.

Parlando di lavoro, però, il suo richiede anche un fisico prestante. Le sue esibizioni sono molto fisiche ed energiche e per questo ha da tempo iniziato a lavorare duramente per raggiungere il livello tanto desiderato.

Anche sotto quest’aspetto, però, si è ritrovata a far fronte a numerose voci. Una su tutte: il suo fisico è frutto di un intervento di liposuzione. La verità è che la sua trasformazione, evidente e documentata sui social, è figlia di un lavoro durissimo, che prosegue da mesi.

Anche in questo caso il suo sfogo passa da Instagram, così da mettere tutti a tacere: “Ho letto che avrei fatto diete miracolose di 2 settimane, con 5 pasti e cose così. Sono mesi, almeno sei mesi, quelli nei quali è avvenuto il mio cambiamento, graduale. Nessuna magia e nessuna lipo, che toglie il grasso localizzato, non fa dimagrire”.

Bocca chiusa e lavoro durissimo, come una dannata. Ecco cosa si legge sul suo account. Intensi workout più di una volta al giorno, senza trovare scuse, rubando il tempo ad altre attività come le solite uscite serali. Sveglia presto, tanto sudore e la soddisfazione di poter reggere uno show di un’ora e mezzo.