“Grande Fratello”, Beatrice esagera e interviene Signorini: “Non usare quella parola”

Il Grande Fratello è entrato nel vivo. A due settimane dall’inizio del reality, riveduto e corretto per evitare gli errori del passato, il programma condotto da Alfonso Signorini sembra finalmente ingranare, iniziando a offrire diversi spunti sui quali riflettere. Primo fra tutti, l’atteggiamento di alcuni concorrenti nei confronti di Beatrice Luzzi, attaccata da tutti e perfino giudicata ipocrita. L’attrice e regista è stata protagonista di almeno due blocchi della puntata del giovedì, in fuga da Tale e Quale Show per risalire la china degli ascolti, ma c’è stato qualcosa che non è piaciuta al presentatore, intervenuto per smorzare i toni utilizzati all’interno della Casa.

La parola di Beatrice Luzzi che non è piaciuta a Signorini

“Volevo rassicurare i miei figli che mi avranno vista con il branco contro, penso che abbiano sofferto”, ha detto Beatrice Luzzi al fianco di Arnold in attesa del verdetto del pubblico, che ritiene inoltre schierato dalla sua parte. Parole, queste, che non sono piaciute ad Alfonso Signorini, intervenuto in tutta fretta per rivedere i toni del discorso e per allontanare la parola branco dalla narrazione dell’attrice, finita al centro dell’attenzione per i suoi atteggiamenti classificati come poco trasparenti.

Memore del caos scatenatosi un anno fa con il caso Marco Bellavia, il conduttore è voluto correre ai ripari: “Scusa, non usare questa parola perché è pesante, non è il caso. Non usiamo parole così pesanti, è una parola sensibile. Certe parole così sensibili denotano una realtà pesante, non è il caso di usare la parola branco per una cosa del genere”. Beatrice Luzzi si è subito scusata: “Mi scuso, però è una citazione di Letizia che ieri è intervenuta in mia difesa. anche se molti poi si sono scusati”.

Le accuse della Casa e le incomprensioni con Rosy Chin

L’avventura al Grande Fratello di Beatrice Luzzi inizia in salita. Ripidissima, si potrebbe dire, dato che ha praticamente tutti contro. È di certo schietta, assertiva: tutte caratteristiche che a molti non piacciono. In particolare, a spiegare le ragioni dei contrasti avvenuti nei giorni precedenti, è stato l’attore e ballerino Massimiliano Varrese. Il motivo? Lei avrebbe avuto da recriminare per la scelta del letto, definendolo perfino come un bluff: “Non capisco da dove venga questa cosa. Ieri sera dopo che ci siamo confrontati, abbiamo parlato, ci siamo chiariti, però poi prima di andare a dormire, l’ho trovata in un gruppetto, dicendo Massimiliano ha il letto più bello di tutti, quando lei ha dormito nel letto che si è scelta sin dal primo giorno, quindi anche parlare alle spalle è da ipocriti“.

I rapporti con Rosy Chin, poi, continuano a essere tesi. Non hanno cominciato bene, sebbene Luzzi continui a professare una grandissima intesa con la chef, quindi non si capisce perché poi la definisca manipolatrice poiché solita parlare con tutti. Chin chiarisce tutto in poche parole: “Io non ho mai voluto condizionare nessuno, possono dirtelo. Non sono affatto manipolatrice, anzi”. Un terzo della Casa è comunque contro Beatrice: “Sono un terzo degli inquilini, sono state sette persone, non me lo aspettavo, da Giselda, da Alex”. E aggiunge: “Se posso permettermi di dire, sono rimasta sbalordita dal fatto che il gioco consisteva nell’essere onesti e rispondere con onestà alla domanda, chi consideri il più ipocrita. Credo come sia chiaro a tutti, non hanno risposto onestamente, quindi gli verrà decurtata la spesa. Mi sembra che anche loro alla fine di tutta la discussione non è la parola adatta”.