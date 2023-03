Antonino Spinalbese, è già finita con Ginevra Lamborghini: il nuovo flirt

Fonte: IPA Antonino Spinalbese

Quel bacio appassionato negli studi del Grande Fratello Vip pare che sia ormai solo un lontano ricordo. Tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini potrebbe essere già finita e le indiscrezioni delle ultime settimane – che li volevano più lontani che mai – sarebbero state confermate. L’ex gieffino è stato infatti paparazzato in dolce compagnia: le foto non lasciano spazio ai dubbi.

Antonino Spinalbese paparazzato con la nuova fiamma

Nella Casa del GF Vip tra di loro era nata una certa simpatia: impossibile non notare la complicità di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini durante la loro esperienza nel reality show. Il loro sembrava un legame sincero, che avrebbe potuto essere coltivato anche lontano dalle telecamere del loft di Cinecittà, ma pare che le cose abbiano preso una piega diversa per la coppia.

Una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia, pare che il noto hairstylist si sia allontanato sempre di più dalla sua ex compagna d’avventura e a dimostrarlo sarebbero delle foto diffuse dai paparazzi di Whoopsee. La nota pagina Instagram dedicata al mondo del gossip ha “pizzicato” Spinalbese fuori dal locale Beefbar di Milano, prima in compagnia di un amico e poco dopo insieme all’ex Miss Italia Carolina Stramare.

Pare che i due abbiano proseguito la serata da soli, bevendo un drink insieme in un altro locale della città: gli scatti dei fotografi mostrano Antonino e Carolina in macchina insieme, sorridenti e complici, immortalati mentre si abbracciano.

Almeno per il momento non ci sono baci a testimoniare la loro (presunta) liason, ma di certo tra i due c’è una certa intesa, inequivocabile già dalle foto. Nel frattempo di Ginevra Lamborghini non c’è traccia e tutti gli indizi sembrano portare verso un’unica direzione: sembra proprio che l’ex gieffino abbia scritto la parola fine sulla storia con la sorella di Elettra.

Spinalbese lontano da Ginevra Lamborghini: ha occhi solo per Luna Marì

Le foto dei paparazzi sembrano confermare le voci della rottura già diffuse dal settimanale Chi: “Spinalbese ha frenato l’interesse per Ginevra Lamborghini. Dopo essersi lanciato spontaneamente in questa nuova prospettiva, ha ricominciato a sentirsi estraneo alle dinamiche del gossip e della tv e, al momento, sta meglio da solo, con la sua famiglia”, si legge sul magazine.

Del resto nel salotto di Silvia Toffanin Antonino aveva confessato di essere rimasto colpito dal fascino e dalla bellezza della sua coinquilina, ma di essersi lasciato conquistare anche dalla sua purezza d’animo. “Credo che il momento più bello sia quello della fase dell’innamoramento – aveva spiegato a Silvia Toffanin -. Lo sappiamo tutti che abbiamo il cuore a mille. Non provo ancora questo, ma ci stiamo conoscendo e conosco meglio me”.

La parola “amore” in questo momento è da rivolgere a una sola persona: la figlia Luna Marì. “Il problema è che ho scoperto il vero amore con mia figlia: amare significa non dover dare, non dover chiedere più che altro, e quindi adesso mi è un po’ difficile”. E del resto un anno fa aveva dichiarato: “Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti”.