Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese insieme a cena. È bastato un innocente scambio di commenti palesemente ironici per scatenare i sospetti dei soliti curiosi che sui social hanno cominciato a urlare alla “strana coppia”. Che ci sia una storia d’amore in corso parrebbe altamente improbabile, visti i trascorsi dei due. La Bruganelli si è da poco separata dallo storico compagno Paolo Bonolis, Spinalbese al netto dei presunti flirt continua a dichiararsi single e non ha più avuto una storia “importante” dopo quella con Belen Rodriguez. Ma cosa si sono detti per scatenare questi pettegolezzi?

Lo scambio di battute tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese

Sonia Bruganelli condivide spesso sui social i momenti trascorsi con la famiglia o in compagnia degli amici. In ultimo ha mostrato un selfie in cui cena (o meglio, fa un aperitivo) al fianco di due persone per lei molto speciali, l’autore televisivo Federico Lampredi – con cui ha collaborato alla realizzazione di programmi come Ciao Darwin – e la produttrice esecutiva di Nonpanic (Banijay) Violante Bartalucci. Tutto normale, vista la vicinanza affettiva e professionale dei tre, almeno finché non ha fatto capolino sotto al post un commento di Antonino Spinalbese.

L’ex compagno di Belen Rodriguez nonché papà della piccola Luna Mari, ha scritto una frase che in prima istanza sembrerebbe quasi senza senso: “Manca il ragazzino lì in mezzo”. Da questa è iniziato il famigerato scambio di commenti che ha scatenato i pettegolezzi su un possibile coinvolgimento amoroso con l’ex moglie di Paolo Bonolis. “Non capisco a cosa tu possa riferirti” ha risposto lei ironizzando e lui, senza perder tempo, ha fatto presente che nello scatto avrebbe dovuto esserci anche lui. La prova certa che Spinalbese si trovava nel locale con la Bruganelli e i due amici sopracitati è bastata a scatenare i sospetti sul presunto flirt in corso.

Cosa c’è tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese?

La risposta a questa domanda non è di certo “una storia d’amore”. Sonia Bruganelli qualche mese fa ha annunciato la separazione da Paolo Bonolis, l’uomo con il quale ha vissuto una lunga relazione e ha costruito una bella famiglia (allargata), superando momenti difficili e tante difficoltà. La coppia è rimasta in ottimi rapporti, ha trascorso l’estate insieme e in ultimo è stata la stessa autrice televisiva a confermare – se vi fossero ancora dubbi – come stanno realmente le cose: “Continuiamo a crescere i nostri figli insieme, ci vogliamo ancora bene – ha detto a Verissimo -. Si continua a condividere del tempo insieme. Io non ho un nuovo compagno, lui non ha una nuova compagna, quindi è normale continuare a starci vicino, soprattutto per i figli”.

E Spinalbese? Di lui, dopo la partecipazione al GF Vip, se ne sono dette di tutti i colori a cominciare dalla presunta liaison con Ginevra Lamborghini, tra le protagoniste di Tale e Quale Show. L’estate lo ha visto anche al centro di un gossip che lo vorrebbe al fianco di Carolina Stramare (poi smentito dalla diretta interessata), dopodiché è stata la volta di Ludovica Saletta, estranea al mondo dello spettacolo e presunta nuova fidanzata dell’hairstylist.

Pettegolezzi a parte, l’ipotesi più logica è che Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese si siano incontrati per questioni di lavoro. E chissà se nelle prossime settimane non avremo notizie di un nuovo impegno professionale dei due.