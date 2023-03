“Voglio bene a Belen”, Antonino Spinalbese si sbottona sulla ex. E parla di Luna Marì

È stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, inquilino della Casa più spiata d’Italia per quasi sei mesi. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese che, dopo l’uscita dal reality, è stato ospite di Verissimo. Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin ha parlato di sé, dell’esperienza televisiva, dell’incontro con Ginevra Lamborghini, ma anche della sua ex Belen, del loro rapporto e della figlia che hanno avuto insieme: Luna Mari.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, cosa c’è tra i due

Un legame nato nella Casa del Grande Fratello Vip, un bacio che si sono scambiati nello studio del reality, e adesso? Di cosa c’è tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini ne ha parlato il diretto interessato ospite di Verissimo.

“Ginevra, oltre a essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza – ha spiegato -. Mi sono sempre fatto colpire o ingannare dal fascino estetico: questo era un po’ il mio, se vogliamo chiamarlo, difetto e Ginevra è assolutamente una bellissima ragazza ma mi ha colpito per la sua purezza. Questa è la verità”.

Ora è il tempo di capire se lui, smettendo di pensare a quella che definisce “l’estetica”, riesce: “A rendere un rapporto continuo e duraturo”. La voglia di fidanzarsi e stare in coppia, a quanto pare, c’è, ma per ora non è ancora innamorato.

“Adesso sto conoscendo anche me – ha detto -, perché il problema è che ho scoperto il vero amore con mia figlia: amare significa non dover dare, non dover chiedere più che altro, e quindi adesso mi è un po’ difficile. Però voglio provare ad avere un rapporto veramente legato alla persona più che altro e credo che con lei è possibile, assolutamente, sperare in un qualcosa di duraturo”.

Parole che accendono le speranze dei tanti che, seguendo il Grande Fratello Vip, hanno sperato che tra i due potesse nascere qualcosa di più.

Antonino Spinalbese, cosa ha detto della ex Belen

Ripercorre la propria vita, i momenti più importanti, per Antonino Spinalbese ha significato parlare anche della sua ex, Belen. Il loro era stato un legame travolgente, da cui è nata la piccola Luna Marì.

Da quando le loro strade sentimentali si sono separate entrambi hanno detto poco del loro rapporto, di come vanno le cose adesso. A rompere il silenzio, però, è stato Antonino, per rispondere alle domande di Silvia Toffanin. “Il rapporto è legato estremamente ed esclusivamente a mia figlia, sia per diciamo questi nostri caratteri un po’ particolari. Però credo che siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in una maniera sbagliata”, ha spiegato.

Poi l’ex gieffino ha ammesso che all’inizio era un po’ preoccupato: “Per mantenere più che un rapporto un legame, ad oggi appena sono uscito dalla Casa ho capito, avendo avuto davvero tanto tempo per pensare, che io le voglio bene e quindi è fortunata – ha detto sorridendo -. È un’altra donna fortunata lei. E in più vogliamo bene alla nostra topolina. Credo che più passa il tempo più il nostro rapporto andrà a migliorare”.

Silvia Toffanin ha voluto capire cosa non ha funzionato tra loro e Antonino ha parlato della troppa velocità e di come si è sviluppato il suo rapporto con Belen: “In certi casi funziona, nel nostro caso ha funzionato – ha spiegato -. Nel mio caso credo che lei era destinata ed io ero destinato a lei in quel momento, perché non avrei una figlia così speciale. Quindi rifarei tutto altre 10 milioni di volte è solo che credo che avevamo un rapporto stupendo, ma in due momenti estremamente diversi della nostra vita”.

Antonino ha aggiunto anche che Belen aveva già fatto tutto per essere soddisfatta della sua vita mentre lui no: “Quindi vuoi non vuoi anche un po’ i riflettori: non è mai stata una cosa che ho sognato si realizzasse, sono sempre stato dietro le quinte o in un camerino, e riviverlo in prima persona è stato all’inizio un po’ frustrante – ha ricordato -. Poi in realtà per amore si fa tanto, forse quando appunto anche un po’ il mio malessere fisico ha determinato i miei umori purtroppo si è rotto il nostro legame”. E ha concluso di essere stato innamorato: “Non avrei fatto se no una figlia: ero innamorato e mantengo un bellissimo ricordo“.

Antonino Spinalbese, l’amore per la figlia Luna Marì

A Verissimo Antonino ha ricordato che ad attenderlo casa, dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, c’era “l’amore della mia vita“, ovvero la figlia Luna Marì, per questo tornare alla normalità è stato facile.

“L’abbraccio – ha ricordato di quando ha rivisto la figlia Luna Marì – è stato particolare perché cercavo di capire se realmente lei si stesse ricordando di me oppure stesse abbracciando una persona, magari che si ricordava appena. Invece è durato 3 minuti e 20: non si staccava e io più che piangere ero davvero sorpreso di questo ed è un ricordo che porterò per tutta la mia vita, ma soprattutto credo che sia il ricordo più bello da quando io la ho”.

Un momento profondamente emozionante che ha segnato il ricongiungimento con la figlia dopo l’esperienza televisiva del GF Vip.