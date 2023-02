Antonino Spinalbese a casa: il primo abbraccio con Luna (e i commenti per Belen)

Antonino Spinalbese è ritornato (finalmente) a casa: ad aspettarlo lei, la persona più importante, ovvero la figlia Luna Marì, avuta con l’ex Belen Rodriguez. Su Instagram, l’ex concorrente del GF Vip 7, eliminato durante la puntata del 23 febbraio, ha condiviso un video con la reazione di Luna dopo averlo rivisto. Pochi secondi per una delle gioie più grandi. E i commenti (oltre che i complimenti) sono andati tutti a Belen.

Antonino Spinalbese torna a casa e abbraccia la figlia Luna Marì: il video su Instagram

Dopo aver lasciato la Casa più spiata d’Italia, Antonino Spinalbese è pronto a riprendere le redini della sua vita. Naturalmente è tornato sui social, ma in modo molto emozionante per i suoi follower: un video insieme alla figlia, Luna Marì, nel momento cruciale del primo incontro dopo il GF Vip 7. “Mi perdoni?”, ha scritto a corredo del post su Instagram. La domanda di un padre giovane, che, al di là di tutto, è rimasto lontano per diversi mesi.

Alla reazione di Luna Marì non si può non sorridere. La piccola, infatti, non ha aspettato un solo secondo: è andata dal suo papà correndo, e naturalmente lo ha abbracciato. Un momento unico e anche privato, che ha raccolto anche diverse interazioni positive, non solo per Antonino e Luna, ma anche per Belen Rodriguez. Il motivo? Semplice: deve aver parlato spesso del papà.

I commenti positivi per Belen Rodriguez

Criticata in prima battuta (fin troppo spesso diversi utenti le hanno chiesto di portare Luna Marì al GF Vip 7), apprezzata in ultimo: Belen Rodriguez ha ricevuto diversi complimenti dopo il video condiviso da Antonino Spinalbese. “Ti ricordi di papà, sì?”, ha chiesto Antonino più volte, e forse è proprio questo il dono più grande per lui dopo la fine della sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ed è sempre questo ad aver emozionato i follower su Instagram. “Complimenti a Belen e alla sua famiglia poiché da questa bimba trasuda amore per il proprio papà”, ha scritto un utente, facendo notare che la piccola Luna (che nel 2023 compie 2 anni) non ha assolutamente dimenticato il papà e che probabilmente la Rodriguez le ha spesso parlato di lui, mostrandolo anche in televisione.

“Ha fatto in modo che il papà in un certo modo fosse presente nonostante l’assenza nella vita della piccola Luna. Brava Belen”, ha scritto un’altra utente. Il tutto è avvenuto naturalmente lontano dalle telecamere, come è nello stile della Rodriguez. Negli ultimi tempi ha spesso parlato di privacy e di intimità, e non ha l’intenzione di mostrare più del dovuto, soprattutto riguardo ai suoi figli e alla famiglia.

Antonino Spinalbese, il legame con la figlia Luna Marì

Con Belen Rodriguez l’amore è finito, ma ciò non ha intaccato in alcun modo il rapporto di Spinalbese con Luna Marì. La conduttrice de Le Iene aveva infatti ammesso di non voler porre alcun veto o limite, ma di voler costruire un legame sereno. Ed è così che Antonino ha sempre condiviso scatti e video insieme alla sua Luna: un rapporto unico, anche dovuto a una pesante assenza nella sua vita.

Il padre di Spinalbese è scomparso, e questo lo ha spinto a essere una presenza costante nella sua vita, per non farle mai mancare nulla. E quando le sorelle di Antonino gli avevano fatto una sorpresa al GF Vip, avevano detto: “Ti vede alla televisione e ti indica. Non si è dimenticata di te. guarda il quadro sopra il divano, e dice papà”.