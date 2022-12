Belen non vuole far vedere Luna al padre Antonino? La risposta definitiva della showgirl

Fonte: IPA Belen Rodriguez, tempo di chiarimenti

La relazione sentimentale tra la showgirl Belen Rodriguez e il parrucchiere Antonino Spinalbese è durata solo una manciata di mesi, ma dal loro amore – seppur fugace – è nata la splendida Luna Marì che oggi ha poco più di un anno.

Spinalbese, che è tra i concorrenti del Gf Vip 7, parla spessissimo della figlia, e soprattutto di quanto sia forte la sua mancanza, per questo in molti si chiedono come mai l’ex compagna non gli abbia ancora mandato neanche una foto per mostrargli quanto sia cresciuta la piccola.

Belen non vuole far vedere la figlia ad Antonino Spinalbese?

In questi giorni Belen Rodriguez è stata colpita, insieme alla figlia Luna Marì (nata nel luglio del 2021 dalla relazione con Antonino Spinalbese), dalla pesante influenza australiana che in queste settimane sta girando parecchio nel nostro paese.

Dopo i primi giorni di sintomi abbastanza pesanti, Belen (che nonostante tutto ieri sera era all’ultima puntata dell’anno de Le Iene) ha deciso di tranquillizzare i suoi follower con un video pubblicato su Instagram in cui si è mostrata a letto in fase di ripresa con tra le braccia la piccola Luna più sorridente che mai.

Sotto questo video, come sempre, ci sono stati moltissimi commenti e tanti di questi chiedevano a Belen come mai avesse deciso di non far vedere la bambina all’ex Antonino, chiuso nella casa del Gf Vip.

Antonino, in questi tre mesi di reality, ha infatti più volte espresso il desiderio di avere una foto di sua figlia e anche Oriana Marzoli – che con Spinalbese ha avuto una relazione, poi conclusasi proprio per una frase infelice sulla piccola Luna – ha cercato di perorare la sua causa.

Belen, invece di mantenere il silenzio, stavolta ha deciso di rispondere a chi sembra accusarla di voler tenere la piccola (che tra l’altro è identica al papà) lontano da Antonino.

“Nessuno lo ha mai vietato” ha chiaramente scritto la showgirl argentina sotto a uno dei tanti commenti, facendo capire che lei sarebbe più che disponibile a far vedere la piccola all’haistylist… qualora la redazione del Grande Fratello Vip glielo chiedesse.

A questo punto è probabile che a breve Antonino riceverà una sorpresa (dopo quella dell’ingresso di Ginevra Lamborghini nella casa avvenuto la scorsa puntata), magari proprio per il primo Natale lontano dalla Luna.

Spinalbese, infatti, con altissime probabilità (nomination, televoto e piccolo intervento a cui dovrà essere sottoposto permettendo) trascorrerà tutte le festività nella Casa più spiata d’Italia e quindi lontano dalla figlia, oltre che dalle amatissime sorelle.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: una breve ma intensa storia d’amore

La storia tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è durata meno di un anno ma è stato un amore molto intenso e passionale dal quale è nata, a luglio del 2021, Luna Mari.

Secondo quanto raccontato al Grande Fratello Vip da Antonino stesso, galeotta per i due è stata un’acconciatura che Spinalbese era stato chiamato a fare a casa della Rodriguez.

Parlando qualche tempo fa sui social della della relazione con la showgirl argentina, l’hairstylist ha raccontato – tra le righe – anche i motivi della rottura : “l’amore ci cambia già di per sé, ma quando nel frattempo diventi un personaggio famoso è diverso: è come venire catapultato in un mondo parallelo, in un universo nuovo. Se ti piace o non ti piace” ha chiosato il parrucchiere” non importa, è come un buco nero che divora tutto ciò che lo circonda”.