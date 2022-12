“Le Iene”, Belen presente all’ultima puntata. Conduce nonostante tutto

Alla fine il peggio è passato e Belen Rodriguez, come da programma, è alla conduzione dell’ultima puntata stagionale de Le Iene. La conduttrice argentina, nelle ultime ore, ha messo in apprensione i suoi followers per alcuni problemi di salute che hanno coinvolto sia lei sia la figlia Luna Marì. Sui social gli aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche hanno tenuto banco quest’oggi: ora, però, la sua presenza all’ultima del programma rasserena tutti quanti.

Belen presente all’ultima puntata de “Le Iene”: perché ha rischiato di saltare

Va in onda questa sera l’ultima puntata stagionale de Le Iene, ormai diventato negli anni uno dei programmi cult di Italia1. Quest’anno la conduzione è stata affidata a Teo Mammucari e Belen Rodriguez che, settimana dopo settimana, hanno mostrato affiatamento e professionalità. Tuttavia l’ultimo appuntamento con il programma ha rischiato di vedere dimezzata la coppia al timone: la showgirl argentina, infatti, ha accusato alcuni problemi di salute nelle ore precedenti alla registrazione e ha rischiato dunque di essere assente all’ultima stagionale.

Nelle scorse ore ha infatti condiviso una Instagram story con un messaggio su sfondo nero: “Ciao a tutti, io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di rimetterci in sesto”. L’influenza stagionale, che sta correndo in tutta Italia in quest’ultima fase del 2022, ha colpito anche la conduttrice e la figlia Luna Marì, avuta dall’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7 Antonino Spinalbese.

Nelle ultime ore, poi, è apparsa sulle Instagram story con una flebo al braccio che ha fatto preoccupare i suoi numerosissimi followers. Ma, nonostante i guai di salute, è riuscita a recuperare tutte le energie in vista della registrazione della puntata di oggi, l’ultima della stagione. Ora, sul piccolo schermo, appare più raggiante che mai: Belen non poteva mancare all’ultima de Le Iene e, al fianco di Teo Mammucari, si appresta a salutare il suo pubblico con gli ultimi servizi della trasmissione.

Belen e l’impegno in tv: una stagione ricca di successi

Le Iene è solo l’ultimo (e l’ennesimo) traguardo di una carriera ricca di successi per Belen Rodriguez. La conduttrice e showgirl argentina, dopo gli esordi sul piccolo schermo, ha conosciuto il successo e ancora oggi è uno dei volti di punta di Mediaset. Tu sì que vales, per esempio, la vede al timone ormai da diversi anni al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, conquistandosi il privilegio di condurre lo spettacolo simbolo dei sabati sera autunnali di Canale5, garanzia di successo e ascolti anno dopo anno.

Su Italia1, poi, ecco l’opportunità dal nome “Le Iene“. In questa stagione ha affiancato Teo Mammucari alla conduzione del programma, curando anche in prima persona un servizio dedicato alla dismorfofobia, disturbo contraddistinto dalla preoccupazione ossessiva e immotivata per presunti difetti fisici. Dalla conduzione a parte integrante dei servizi mandati in onda: la parabola di Belen è stata per lei motivo di orgoglio, soddisfazione e crescita personale.

Con l’ultima de Le Iene si chiude dunque l’anno televisivo della showgirl, ricco di felicità anche sul fronte sentimentale. Con Stefano De Martino sono tornati l’armonia e i sorrisi di un tempo: la coppia si è riavvicinata e il loro amore è tornato a far sognare i fan.