Problemi di salute per Belen Rodriguez, a rischio la conduzione de “Le Iene”

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Belen Rodriguez è finita ko. L’energica showgirl argentina, che sui social è solita mostrare tutta la sua forza, è rimasta vittima della brutta influenza che sta circolando rapidamente in questi ultimi giorni del 2023. Lei e la piccola Luna Marì sono state costrette a letto per qualche giorno, ma entrambe sono in netta ripresa. Nonostante la volontà di rimettersi in sesto, quindi, la conduzione dell’ultima puntata de Le Iene con Teo Mammucari potrebbe comunque essere a rischio.

Belen Rodriguez, le sue condizioni di salute

Una pagina completamente nera e solo una scritta per rimandare di qualche ora il suo presidio sui social. È così che Belen Rodriguez ha voluto prendersi una piccola pausa per raccogliere tutte le energie e provare a guarire prima della registrazione della puntata del 13 dicembre, l’ultima del 2023 di Le Iene che conduce con entusiasmo insieme a Teo Mammucari.

Il suo proposito di rimanere a riposo, però, non è durato che qualche ora. La showgirl è infatti tornata immediatamente su Instagram per rassicurare tutti e per mostrare i primi sorrisi di Luna dopo i malanni che le hanno colpite e che sono comuni a moltissime persone. “Ciao a tutti, io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di rimetterci in sesto”, ha scritto sui suoi canali, nei quali ha voluto anche ringraziare per il tanto affetto ricevuto da tutti, desiderosi di certo di rivederla in tv.

Belen era comunque apparsa debole già nelle ore precedenti alla sua dichiarazione, ma senza specificare il motivo. Nelle sue Stories, è comparso spesso anche il figlio Santiago, che pare non si sia ancora contagiato.

Belen Rodriguez chiude un 2023 da ricordare

Un anno sicuramente ricco di novità, per lei, che oltre alla storica conduzione de Le Iene ha ritrovato l’amore di suo marito Stefano De Martino. Archiviata la relazione d’amore con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì, la bella showgirl ha deciso di riaprire il suo cuore all’ex, con il quale ha ricostruito la sua famiglia.

A nulla sono valsi i tentativi di tenere segreta la loro storia: che l’amore fosse sbocciato di nuovo era proprio sotto gli occhi di tutti. Avvistati per la prima volta a inizio 2022 e con lei di ritorno dal Sud America, i due hanno provato a mantenere tutto nascosto fino a quando è stato possibile (per poco). Ora che sono usciti allo scoperto, non hanno più intenzione di sottrarsi al pubblico ma neanche di darsi troppo in pasto ai pettegolezzi.

Un terzo figlio? Forse. Belen non ha chiuso le porte a questa possibilità ma per il momento si sta godendo i suoi figli, che sta crescendo con Stefano De Martino e con il padre di Luna, Antonino, attualmente concorrente della settima edizione del GF Vip. Di lui e della fine della sua storia d’amore ha parlato pochissimo, nel rispetto di quello che è stato e di sua figlia.

L’obiettivo è, per il momento, quello di guarire dall’influenza. Mamma e figlia si stanno rimettendo in forze e già compaiono i primi sorrisi, segno che il peggio è davvero passato.