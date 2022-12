“GF Vip”, perché Antonino Spinalbese deve lasciare la Casa

Fonte: IPA Antonino Spinalbese in procinto di uscire dalla casa

Antonino Spinalbese, sin dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello Vip, è stato tra i concorrenti più chiacchierati soprattutto per la tenera amicizia instauratasi con Ginevra Lamborghini e rimasta in sospeso dopo l’uscita (per esclusione dal gioco) della ragazza.

È questo il motivo per cui tutti attendono con ansia il ritorno nella casa della Lamborghini, che proprio in questo momento si trova in albergo a Roma in quarantena per poter (ri)varcare la Porta Rossa lunedì 12 dicembre prossimo.

Antonino Spinalbese lascerà la Casa: a rischio l’incontro con Ginevra?

I fan dei GinTonic (crasi coniata dai fan di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini) sono molto preoccupati in quanto l’incontro tra i loro beniamini potrebbe essere a rischio. In queste ore, infatti, Antonino ha annunciato che dovrà uscire per qualche giorno dalla Casa. Il motivo? Una fastidiosa cisti che il concorrente deve togliere.

La notizia, ovviamente, ha messo in allarme coloro che non attendono altro che l’incontro tra Spinalbese e la Lamborghini, in procinto di rientrate nella Casa per qualche giorno, oltre che gli scontri (che di certo non mancheranno) tra Ginevra e Oriana Marzoli e tra Ginevra e Antonella Fiordelisi, tra le quali non scorre affatto buon sangue.

La speranza, affatto vana, è che Antonino abbandoni per qualche giorno la Casa dopo l’ingresso di Ginevra che sarà “ospite” della dimora di Cinecittà più spiata di sempre solo per una settimana. D’altronde è più che palese che l’ingresso della Lamborghini sia stato voluto dagli autori del Grande Fratello Vip per stuzzicare nuove dinamiche, sia per la coppia che per gli altri concorrenti.

L’ingresso di Ginevra, infatti, non lascerà di certo indifferente la “reality chica” Oriana (dal carattere abbastanza focoso) che con Antonino ha avuto una liaison (con tanto di coccole sotto le coperte).

Un’anticipazione del rapporto di fuoco che potrebbe esserci tra le due lo abbiamo avuto durante la scorsa puntata del GF Vip quando, durante l’incontro a distanza con Ginevra in giardino, Oriana è stata chiamata a interagire con la “rivale” mostrandosi tutt’altro che amichevole nei suoi confronti.

Ginevra ha, inoltre, qualche conto in sospeso anche con Antonella Fiordelisi con cui non scorre affatto (da sempre) buon sangue e, anche in questo caso, ne vedremo delle belle.

Ginevra Lamborghini: “L’intesa con Antonino è mentale”

In attesa di assistere all’incontro (stavolta ravvicinato) tra Antonino e Ginevra che avverrà lunedì prossimo in prima serata su Canale 5, l’ereditiera (che dovrebbe essere ancora fidanzata) ha intanto messo le mani avanti.

In una recentissima intervista a Casa Chi, format social dell’omonima rivista diretta proprio dal conduttore del GF Vip Alfonso Signorini, l’ex concorrente ha dichiarato: “Tra noi c’è stata un’intesa mentale ed è bellissimo. Riprenderemo la nostra amicizia, la nostra conoscenza. Lo vedo un po’ perso, vediamo di dargli una raddrizzata” e ha chiarito “non vado a prendere niente, vado a dare un po’. È innegabile il nostro feeling ma in casa non entrerò per dichiararmi ad Antonino”.

Il rientro, a tempo determinato, di Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello è decisamente più che atteso ma al contempo è stato anche molto criticato suo social: è la prima volta della storia del Grande Fratello (Vip e non) che una concorrente squalificata ha la possibilità di tornare nella casa e la squalifica di Ginevra è stata dovuta a motivi decisamente seri.

Lo stesso Marco Bellavia, che era stato tacciato come “meritevole di atti di bullismo” dalla ragazza, si è detto molto deluso dall’idea che questa rientri in Casa.