Malore per Antonino Spinalbese al “GF Vip”: le sue condizioni

Una settimana da dimenticare, per Antonino Spinalbese, che ha dovuto fare i conti con un serio malore che l’ha bloccato per una notte intera. Pare che l’ex di Belen abbia avvertito dei forti crampi addominali che l’hanno attanagliato per delle ore, ma le sue condizioni sembrano essere tornate buone nel giro di qualche ora. Non è escluso che la natura di questo malessere sia legato alla malattia della quale soffre.

GF Vip, come sta Antonino Spinalbese

Dolori fortissimi e qualche ora di paura per Antonino Spinalbese, che ha dovuto fare i conti con un serio malore per il quale è stato immediatamente soccorso dai suoi compagni Oriana Marzoli, Patrizia Rossetti e Wilma Goich. I crampi addominali si sono protratti per qualche ora, facendogli trascorrere una notte poco serena, ma la situazione sembra essere rientrata in breve tempo.

Il malore dell’ex di Belen si aggiunge a quello che aveva colpito, a pochi giorni dall’ingresso, anche Cristina Quaranta. L’ex concorrente, ormai uscita dal gioco da qualche tempo, era svenuta a seguito di una brutta indigestione che l’aveva messa ko. Ultimo ma non ultimo, il focolaio di Covid che ha costretto alcuni concorrenti a uscire dalla Casa in attesa di tornare negativi. L’emergenza è ora rientrata e tutti i concorrenti sono rientrati in gioco senza nessuna conseguenza.

Qual è la malattia di Antonino Spinalbese

L’ex di Belen Rodriguez, nonché papà della sua secondogenita Luna Marì, aveva raccontato qualche dettaglio della malattia di cui soffre. Un serio problema al pancreas, del quale non ha però specificato i particolari limitandosi a queste parole, rese a Eleonora Daniele nel corso di una delle puntate di Storie Italiane: “Ho un problema al pancreas. Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato. Ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni, è scaturita da dentro di me. All’inizio non potevo assumere niente. Ero a digiuno, alimentato via flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Poi, piano piano, ho integrato gli alimenti, come i carboidrati. Ora sono riuscito ad arrivare a uno stato in cui vivo normalmente”.

L’annuncio sulla sua patologia era arrivato ad alcuni mesi dalla fine della sua relazione con Belen, ora felicemente al fianco di Stefano De Martino. Per Spinalbese, invece, ci sono stati una serie di flirt mai confermati ma nessuna relazione davvero seria. “Sono completamente concentrato su mia figlia”, aveva dichiarato all’inizio del GF Vip, specificando così di non avere più molto tempo per l’amore.

Il suo rapporto con Ginevra Lamborghini

Il rientro di Ginevra Lamborghini in Casa rappresenta un unicum nella storia del reality. Mai nessun concorrente era rientrato nella Casa dopo una squalifica, peraltro pesantissima, e legata al caso Marco Bellavia. L’ex concorrente dovrebbe varcare la soglia della Porta Rossa per una settimana appena e con l’intento di creare nuove dinamiche all’interno del gruppo.

Potrebbe però anche cercare di riconquistare proprio Antonino Spinalbese, riprendendo un discorso che era rimasto a metà. Da parte di lui, sembra infatti esserci ancora un certo interesse. Lei, invece, ha già archiviato tutto e – quello che è rimasto – è solo una grande amicizia.