Fonte: IPA Patrizia Rossetti

Capelli rossi, sorriso smagliante e forza da vendere: Patrizia Rossetti è questo e molto altro, e per anni è stata sul piccolo schermo ricoprendo vari ruoli. Conduttrice, opinionista, concorrente, raggiungendo grandi traguardi e soprattutto l’amore del pubblico, nonostante sia rimasta per un po’ di tempo nell’ombra. Ma che fine ha fatto Patrizia Rossetti? Scopriamo cosa fa oggi e quali sono le tappe più importanti del suo percorso artistico.

Patrizia Rossetti, i successi degli ultimi anni

Classe 1959, Patrizia Rossetti ha esordito nel mondo dello spettacolo a 23 anni con il Festival di Sanremo, al fianco di Claudio Cecchetto; da quel momento, la sua carriera televisiva è proseguita a gonfie vele attraverso la conduzione di programmi tv nelle reti private e trovando anche l’occasione per cimentarsi nel ruolo di cantante, attrice e speaker radiofonica.

Un’artista a tutto tondo, che molti ricordano sicuramente per la pubblicità di materassi su Canale 5. Dopo le conduzioni nei vari programmi televisivi, la Rossetti non ha lasciato il piccolo schermo, ma il suo ruolo è cambiato nel tempo: nel 2005, con La Fattoria, ha preso il via come concorrente nei reality show, per poi proseguire con Il circo per l’estate (reality circense condotto da Emanuela Folliero) e infine Pechino Express.

Proprio in quest’ultima esperienza, affrontata nel 2018 insieme all’amica e collega Maria Teresa Ruta con la quale ha formato la coppia delle Signore della tv, ne è uscita vincitrice. “In quel programma ci volevano tutti bene, nessuno del gruppo ci ha mai nominate. Si è rivelata una grande esperienza di amicizia”, ha raccontato in un’intervista a Vieni da Me. In quell’occasione, la conduttrice ha dimostrato non solo di essere in una perfetta forma fisica, in grado di affrontare ogni prova di grande difficoltà, ma anche di essere in possesso di una forza d’animo non indifferente, la stessa che l’ha condotta alla vittoria del programma.

Il ritorno in tv di Patrizia Rossetti

Nonostante non sia più un volto protagonista della televisione italiana, Patrizia Rossetti continua a dare il suo contributo anche grazie all’affetto del pubblico che ha imparato ad amarla anche umanamente grazie all’esperienza con Pechino Express.

Nel 2022, dopo i vari ruoli da opinionista a Pomeriggio 5, Live-Non è la D’Urso e Detto Fatto, torna più forte che mai come concorrente nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo obiettivo non è quello di cercare una scorciatoia o di dimostrare qualcosa, anche perché non ne ha di certo bisogno, ma quello di mettersi alla prova insieme ad altre persone di età ed esperienze diverse.

La vita privata

Se per quanto riguarda la sua carriera conosciamo ogni minimo dettaglio, non possiamo di certo dire lo stesso sulla sua vita privata. Patrizia Rossetti è una donna molto riservata e di lei non si conosce molto.

Tutto ciò che si conosce sul suo privato è che la conduttrice ha iniziato nel 2006 una relazione con il tecnico televisivo Rudy Londoni, con il quale è poi convolata a nozze sei anni dopo, nel 2012. Purtroppo, però, nel 2019 il matrimonio è giunto al capolinea, circa un anno dopo la sua partecipazione a Pechino Express.