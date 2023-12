Che fine ha fatto Patrizia Pellegrino

Fonte: IPA Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino è una showgirl amata dal grande pubblico per la travolgente simpatia e il carattere esuberante. Protagonista sul piccolo e grande schermo, oltre che sul palcoscenico, l’attrice è tornata alla ribalta negli ultimi anni grazie alla partecipazione ad alcuni reality, salvo poi far perdere nuovamente le sue tracce. Ma cosa fa oggi Patrizia Pellegrino?

La carriera di Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni ‘70, partecipando ad alcune pellicole e trasmissioni locali, tra cui il film Onore e guapparia di Tiziano Longo e la trasmissione Scoprifuoco del canale Televisione Radio del Mezzogiorno di Matera. Successivamente è apparsa in Odeon di Peppino di Capri ed è stata protagonista di Petrosinella, fiction di Luca De Filippo. Attiva anche come cantante, dopo aver interpretato la sigla del programma Gran Canale, ha pubblicato due album musicali: Patrizia Pellegrino (1994) e Patrizia è (2005).

In anni più recenti si è dedicata prevalentemente alla conduzione televisiva di show come Sereno variabile su Rai 2 e Botteghe e mestieri su Leonardo (Sky). Il grande pubblico la ricorda anche per la partecipazione a celebri reality come L’isola dei famosi (nel 2004) e il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini nel 2021-2022.

La vita sentimentale e i numerosi lutti

Patrizia Pellegrino si è trovata spesso al centro della cronaca rosa. La showgirl ha infatti avuto un presunto flirt con Alberto di Monaco ed un tormentato matrimonio con Stefano Todini, i cui numerosi tradimenti ha raccontato nel salotto di Barbara D’Urso. Attualmente il suo compagno è il manager immobiliare Giampaolo Embrione, un vecchio amico d’infanzia. L’attrice ha avuto quattro figli dal primo marito Pietro Antisari Vittori: Riccardo, Tommaso, Arianna e Gregory (adottato dalla Russia). Il piccolo Riccardo, tuttavia, è morto pochi giorni dopo la nascita, segnando indelebilmente la vita dei suoi genitori.

La vita di Arianna, invece, è segnata da una rara malattia genetica, che non le permette di essere del tutto autonoma e limita sensibilmente la sua capacità di movimento. La stessa Patrizia nel 2021 ha scoperto un tumore al rene, fortunatamente circoscritto, che le è stato asportato con un intervento chirurgico. Tuttavia, dopo l’operazione, la showgirl ha dovuto sensibilmente modificare le sue abitudini di vita.

Cosa fa oggi Patrizia Pellegrino

Lontana dalla tv da qualche anno, Patrizia Pellegrino è tornata al suo primo amore, il teatro. L’attrice è attualmente impegnata con lo spettacolo musicale I tre tenori…e un intruso! per la regia di Marco Simeoli, che sta portando in tournée in tutta Italia insieme al collega Claudio Pinto Kovačević e ai tenori Massimiliano Costantino, Eduardo Hurtado Rampoldi e Aldo Sartori.

Da poco ha inoltre pubblicato il libro autobiografico ‘Ho scelto di sorridere’, in cui affronta gli argomenti che hanno maggiormente segnato la sua esistenza: l’incessante desiderio di dare alla luce una nuova vita, legato alle complicate gravidanze vissute; la decisione di adottare un bambino, il piccolo Gregory; la nascita di amori profondi e il loro esaurimento; la scomparsa di alcuni cari, come il primogenito Riccardo e il fratello Aldo, morto a soli 39 anni.