Malore al “GF Vip”, Cristina Quaranta sviene in diretta. Le sue condizioni

Fonte: GETTY Cristina Quaranta, da Non è la Rai al GF Vip. Vi ricordate quanto era bella?

Momenti di panico nella Casa del Grande Fratello Vip 7 per un improvviso malore che ha colpito Cristina Quaranta. La concorrente è infatti svenuta ed è stata trovata a terra nei pressi della zona bagno, con alcune coinquiline che hanno subito dato l’allarme implorando l’aiuto della produzione. Al momento non sono note le sue condizioni di salute, ma il video di quei concitati istanti è subito circolato in Rete e ha preoccupato e non poco i telespettatori.

Cristina Quaranta, improvviso malore al GF Vip 7

Un tranquillo pomeriggio nella Casa del Grande Fratello Vip 7 improvvisamente interrotto da momenti di panico. Ad allarmare i concorrenti del reality è stata infatti Cristina Quaranta, colpita da malore e trovata riversa a terra nei pressi della zona bagno. I video della diretta h24 della trasmissione erano inizialmente puntati su una tranquilla chiacchierata in cucina tra Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi quando, da lontano, si sono improvvisamente sentite le urla di altre coinquiline.

Nell’inquadratura delle telecamere installate presso la zona bagno, si nota l’ex ragazza di Non è la Rai riversa a terra, priva di sensi. Carolina Marconi e le coinquiline che erano nei paraggi in quel momento sono accorse ad aiutarla, mentre gridavano “Aiuto aiuto” richiamando l’attenzione degli altri. “Per favore tiratela su, fatele aria” le indicazioni fornite da una delle concorrenti mentre gli altri cercavano di aiutarla. E, tra le urla, è stato lanciato anche un messaggio affinché gli autori intervenissero al più presto: “Grande Fratello aiuto“. La regia ha successivamente cambiato l’inquadratura per non mostrare la scena, spostandola sulla cucina deserta e disattivando l’audio.

Al momento le condizioni di salute di Cristina Quaranta non sono note ma la concorrente è sottoposta ad accertamenti medici e a tutti gli accertamenti del caso.

GF Vip 7, la paura dopo le emozioni della puntata di ieri

Attimi di panico nella Casa del Grande Fratello Vip 7, in attesa di aggiornamenti sullo stato di salute di Cristina Quaranta, che ha fatto preoccupare e non poco i suoi compagni di viaggio. Un imprevisto avvenuto il giorno dopo la puntata serale, che ha visto infuocati scontri e momenti davvero emozionanti. Elenoire Ferruzzi ha dovuto fare i conti con la fidanzata di Luca Salatino, Soraia Ceruti, venuta per un confronto a tu per tu con la concorrente: l’invito è quello di non fantasticare su un’improbabile storia d’amore con l’ex tronista, essendo attualmente fidanzato.

Spazio poi alle dolcissimi lacrime di Ginevra Lamborghini che, il giorno dopo il suo compleanno festeggiato anche nella Casa, ha ricevuto un video-messaggio regalo da parte del papà. Gelo, invece, con la sorella Elettra: anni di silenzi ed incomprensioni sono serviti solo ad allontanarle, ma Ginevra ora vorrebbe riallacciare un rapporto con lei. Arriverà il momento di un atteso confronto tra le due sorelle, unite da un legame di sangue ma ora profondamente distanti? L’appuntamento con la prossima puntata del Grande Fratello Vip 7 è fissato per giovedì sera, in cui scopriremo anche chi sarà il primo immune di questa edizione: al televoto ci sono Giaele, Nikita, Antonella, Marco, Edoardo e Daniele.