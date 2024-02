Fonte: IPA Alfonso Signorini

Attimi di tensione nella casa del Grande Fratello. Nella tarda serata del 2 febbraio uno dei concorrenti, Giuseppe Garibaldi, ha accusato un malore. Soccorso da un’ambulanza, il 31enne calabrese è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Al momento, non si hanno notizie sulle condizioni di salute di Garibaldi: il Grande Fratello non ha infatti ancora pubblicato alcun comunicato ufficiale in merito all’accaduto.

Grande Fratello, il malore di Giuseppe Garibaldi

Non è stata una bella serata per i concorrenti del Grande Fratello. Come dimostrano alcuni video condivisi da diversi utenti sui social, la tranquillità della casa è stata turbata da un improvviso malore accusato dal concorrente Giuseppe Garibaldi. Una sommaria ricostruzione dell’accaduto è stata resa possibile grazie alle immagini della diretta di Mediaset Extra: la serata, caratterizzata da giochi e faccende domestiche, è stata interrotta da un urlo di Anita, che ha immediatamente allertato i coinquilini: “Chiamate il GF”.

In pochi minuti tutti sono accorsi verso il bagno dove, probabilmente, Giuseppe si è sentito poco bene. Tra le voci ben distinguibili, quella di Marco Maddaloni, che chiede ai compagni: “Non toccategli il cuore”. Altre immagini hanno mostrato il tempestivo arrivo di un’ambulanza nei pressi di Cinecittà. Le telecamere per un po’ hanno evitato di inquadrare i concorrenti di Alfonso Signorini, ma il clima è apparso molto teso e silenzioso.

Grande Fratello, come sta Giuseppe Garibaldi

Il Grande Fratello non ha al momento condiviso aggiornamenti sulle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi. Secondo le ipotesi di molti utenti, il concorrente avrebbe avuto un piccolo svenimento, in seguito al quale avrebbe battuto la testa. Il trasferimento in ospedale, quindi, sarebbe stato necessario per accertare l’assenza di traumi e risalire all’origine del mancamento. Si tratta comunque solo di supposizioni: per avere notizie certe bisognerà attendere un comunicato ufficiale del Grande Fratello, che in passato ha sempre dato notizia dell’allontanamento dei concorrenti dalla casa con relative motivazioni.

I compagni, ovviamente, sperano di rivederlo il prima possibile: “Rientrerà domani o al massimo lunedì” si augura Anita, e i molti fan del collaboratore scolastico calabrese condividono il suo ottimismo sui social. Il caso sarà certamente affrontato nei dettagli nel corso della puntata del GF di lunedi 5 febbraio. La prossima settimana, gli appassionati del reality dovranno ‘accontentarsi’ di un unico appuntamento con la casa più spiata d’Italia: in concomitanza con il Festival di Sanremo, infatti, il palinsesto delle reti Mediaset è visibilmente modificato.

Grande Fratello, chi è Giuseppe Garibaldi

Tra i concorrenti più chiacchierati dell’edizione, Giuseppe Garibaldi è un 31enne originario di Palmi (Reggio Calabria). Bidello di giorno e barman di sera, si dice molto contento della sua doppia vita: “Il collaboratore scolastico è un lavoro dignitoso, che comunque mi piace fare perché mi rapporto con i ragazzi, con professori, professoresse. Il che è sempre buono, imparare fa sempre bene”. Nel corso della sua permanenza nella casa di Cinecittà, il ragazzo non ha mai nascosto una particolare sensibilità al fascino femminile: nelle prime settimane di permanenza ha avuto un flirt con Beatrice Luzzi, ma in diverse occasioni ha espresso interesse e complimenti anche nei confronti di altre inquiline della casa.