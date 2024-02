Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi sta di nuovo male. Ansia in Casa

Ancora un malore per il giovane calabrese, che solo due settimane fa era stato soccorso da un'ambulanza e costretto a stare lontano dal gioco per qualche giorno

Fonte: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello

La Casa del Grande Fratello torna a tremare. Giuseppe Garibaldi è stato colpito da un nuovo malore. Ansia e apprensione da parte degli altri concorrenti del reality show, che sono corsi a soccorrere il giovane calabrese. Stando alle prime informazioni il gieffino è rimasto in Casa ma è sotto osservazione medica a Cinecittà.

Grande Fratello: un altro malore per Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi si è sentito di nuovo male al Grande Fratello. La notizia non è stata data dai canali ufficiali del programma guidato da Alfonso Signorini ma i telespettatori l’hanno appreso tramite la diretta e alcune parole di altri partecipanti al gioco. Stefano Miele e Grecia Colmenares stavano parlando in camera, quando l’attrice ha affermato: “Oddio ma in bagno c’è qualcuno che non sta bene, sta vomitando”. La venezuelana si è così rivolta agli autori: “Grande sorella, in bagno stanno vomitando“.

A quel punto Stefano è corso in giardino (dove erano presenti tutti gli altri) e ha chiamato Anita Oliveri in disparte: “Amore ti devo parlare, ti devo dire una cosa, vieni un attimo, Giuseppe non sta bene”. Beatrice Luzzi ha capito subito la situazione e ha avvisato gli altri: “Ragazzi sta nuovamente male Giuseppe”. I concorrenti si sono immediatamente alzati e precipitati verso il bagno per soccorrere Garibaldi.

Di recente dopo il suo ricovero in ospedale, rientrando nella casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi aveva spiegato cosa era successo: “Mi sono messo a correre e non ce l’ho fatta. Ho mangiato pochissimo e ho fatto colazione a mezzogiorno. Non ho pranzato e mi sono messo a correre tantissimo. Ho sentito che qualcosa non andava, stavo correndo da un’ora e un quarto. Stavo bevendo un bicchiere d’acqua con lo zucchero ma non ha fatto effetto. Non riuscivo a reagire al mio corpo dopo una dormita e quando mi sono alzato sono svenuto. Mi sono spaventato ma adesso va tutto bene. Voglio ringraziare il dottore e gli autori del Grande Fratello”.

Grande Fratello: pubblico in rivolta per Giuseppe Garibaldi

I nuovi problemi di salute di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello hanno sollevato un vero e proprio polverone sui social network. “Ormai è evidente che Giuseppe abbia bisogno di riposo e forse è meglio che torni dai suoi familiari e si riprenda del tutto”, ha scritto un utente. E poi: “Capisci che Giuseppe è una persona meravigliosa quando si alzano tutti insieme contemporaneamente di botto, ti prego Giuseppe esci e vai dal medico per il tuo bene”; “Qualsiasi schieramento, ma la salute prima di tutto, questo ragazzo non sta bene ed è giusto evitare le polemiche”; “Adesso speriamo che stia meglio ed evitiamo le guerre tra fan che davanti a questo non hanno valore”.

Per molti spettatori Giuseppe Garibaldi dovrebbe lasciare definitivamente il Grande Fratello, dove è rinchiuso dallo scorso settembre, per sottoporsi ai dovuti controlli medici e approfondire di conseguenza il suo stato di salute, che al momento non sembra dei migliori. La trasmissione Mediaset andrà avanti fino alla fine di marzo per poi lasciare il poto a L’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria.